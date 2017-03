Politici si dál budou moci vybírat velvyslance

Zahraniční služba by se v budoucnu měla řídit přesně danými pravidly. Pokud sněmovnou přijatou normu schválí i Senát, politici budou moci dál vybírat do diplomatické služby i lidi, kteří nejsou zaměstnanci ministerstva zahraničí. Zákon by tak měl přímo zaručit možnost politických nominací a to otevírá prostor nejen pro vůli prezidenta republiky, ale i dalších politiků.