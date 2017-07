Popularita EU skokově roste, další exit nikdo nechce, ukazuje průzkum | E15.cz

Většina občanů Evropské unie, v čele s Řeky a Italy, nesouhlasí s tím, jak se EU staví k migrační krizi. O migraci by měly rozhodovat vlády jednotlivých zemí, nikoliv Brusel, myslí si Evropané. Dva roky od počátku krize se však popularita EU mezi jejími občany opět zvedá. Další -exit by nechtěl nikdo, vyplývá z průzkumu Pew Research Center.

Před dvěma lety vypukla evropská migrační krize, která otřásla vztahy v Evropské unii. Vedla k nárůstu extremismu a její nejasné řešení v rámci Unie vyvolalo u mnoha občanů negativní emoce. Dnes však popularita EU skokově roste. Ukazuje to průzkum Pew Research Center, který se zaměřil na deset členských zemí Evropské unie.



V rámci dotazování se zjišťoval vztah občanů evropských zemí, jako například Polska, Německa, Španělska, Itálie, Řecka nebo Maďarska, k Evropské unii jako celku a také k jejímu řešení migrační krize. Ve všech sledovaných zemích, kromě Itálie, oproti loňsku narostla EU významně popularita.

V dobrém světle ji teď vidí celkem 63 procent dotázaných. Nejvíce příznivců má pak Evropská unie v Polsku, kde ji vnímá pozitivně dokonce 74 procent respondentů. Rok po odhlasování brexitu se navíc občané všech zemí shodli na dalším setrvání své země v EU. Většinou ale jsou pro to, aby tuto záležitost rozhodlo referendum.

Podle Vladimíra Bartovice z Institutu pro Evropskou politiku Europeum nesouvisí vzestup popularity tolik s EU jako takovou, ale spíše s lepší ekonomickou situací a celkovým lepším životním standardem. „Viděli jsme během posledních deseti let, že to, jak lidé vnímají vlastní životní situaci a to, jak vnímají situaci ve své zemi, se promítá v jejich vztahu k Evropské unii,“ říká Bartovic. Teď je podle něj znát doznívání krizí v jednotlivých zemí a návrat k růstu, jedinou výjimkou je právě Itálie.



Naopak respondenti ze všech sledovaných zemí obecně nesouhlasí s tím, jak Evropská unie přistupuje k řešení migrační krize. Nejvíce odpůrců evropské migrační politiky najdeme v Řecku, Itálii a také třeba ve Švédsku.

Téměř tři čtvrtiny oslovených si myslí, že imigraci občanů ze států mimo EU by si měly řešit vlády jednotlivých zemí samy a její podmínky by neměly být diktovány z Bruselu. Dvě třetiny se dokonce domnívají, že státy by měly samy rozhodovat i o přistěhovalcích z ostatních členských zemí EU.

Popularita EUAutor: Pew Research Centre



I v Česku lze, podle průzkumu CVVM z dubna 2017, pozorovat podobný trend. Ačkoliv spokojenost s členstvím v EU vyjadřuje pouze 32 procent Čechů, oproti loňsku jejich počet vzrostl o sedm procentních bodů. 60 procent Čechů se také domnívá, že by Česká republika měla nadále zůstat unijním členem, což je o devět procentních bodů více než loni.

Ačkoliv i zde důvěra narůstá, čeští občané jsou mezi ostatními velkými euroskeptiky. Téměř polovina Čechů stále nedůvěřuje EU a jejím institucím a její popularita je zde dokonce nižší než v Řecku.



„V Česku ten obrat jako v jiných zemích ještě nenastal, ještě na něj čekáme. Přitom nikdy v historii se Češi neměli lépe než v roce 2017, je nižší nezaměstnanost, lidé vydělávají mnohem více než před krizí, ale ještě jim to nedošlo,“ říká o českém skepticismu Vladimír Bartovic.