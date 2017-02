Poslanci osekali registr smluv. Vyklouznou Budvar, Lesy ČR, a další státní i městské firmy

Návrh na okleštění zákona nakonec odsouhlasili poslanci nejtěsnější možnou většinou osmdesáti poslanců ze 159 přítomných, zejména hlasy ČSSD a ANO. Zabývat se jím bude ještě senát a prezident.

Původně navrhl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyjmout z povinnosti zveřejňovat smlouvy národní podnik Budějovický Budvar. To aby neměl nevýhodu proti konkurenci. Ve sněmovně se ale strhla smršť návrhů, koho dalšího z této povinnosti vyvázat. A mnohé dnes při závěrečném hlasování uspěly.

„Je to vykostění registru smluv, jinak se to nedá nazvat,“ říká poslanec Jan Farský, iniciátor původního registru smluv. Výjimky přijaté poslanci by podle něj znamenalo, že 70 procent objemu financí, na které mělo být v registru smluv vidět, poteče „bokem“.

Výjimky z registru smluv schváleny.Autor: ač, psp.cz

Zejména hlasy ČSSD, komunistů a ODS prošla plošná výjimka pro státní podniky. Mezi ty patří Lesy ČR, Česká pošta, Řízení letového provozu, jednotlivá Povodí nebo společnost Diamo.

V registru smluv nebudou ani smlouvy, které uzavírají podniky většinově vlastněné státem, obcí či krajem, pokud mají průmyslovou a obchodní povahu. Třeba dopravní podniky. Česká televize a Český rozhlas nebudou muset zveřejňovat smlouvy na sportovní přenosy. Veřejné vysoké školy by v registru nemusely zveřejňovat smlouvy, které uzavírají se soukromou podnikatelskou sférou.

Povinnost zveřejňovat smlouvy s hodnotou nad 50 tisíc korun tak zůstane pro samotný stát, kraje a města nebo jejich příspěvkové organizace.

Například Planetáruim hl. m. Prahy tedy smlouvy zveřejňovat bude muset, protože je příspěvkovou organizací, zatímco Dopravní podnik hl. m. Prahy ne, protože je podnikem průmyslové povahy.

„Premiér Sobotka, který zákon dle svých slov podporuje, bohužel nechal lobbisty z vlivných státních podniků nadiktovat výjimky svým poslancům,“ kritizuje Nikola Hořejš z Rekonstrukce státu, která prosazuje protikorupční zákony.

„Státní podniky, to jsou kvanta veřejných financí, u kterých není důvod, abychom na ně neviděli,“ dodává Farský. Hodlá teď jednat se senátory a pokusit se je přesvědčit, aby návrh změnili nebo shodili.

Kromě státních podniků vnímá jako významnou i výjimku pro firmy vlastněné obcemi a kraji, i když je ty, které mají průmyslovou a obchodní povahu. Obává se, že se do této škatulky dokáže drobnou změnou zřizovacích listin dostat prakticky každá obecní nebo krajská firma.

Nově také nebude povinné zveřejňovat kolektivní smlouvy. Výjimka pro dodávky léků, aby povinnost zadat smlouvu do registru smluv nezdržovala jejich podání, naopak neprošla. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka novela v této podobě nemocnicím vůbec nepomůže.

Registr smluv existuje od loňska, teprve letos v červenci vstoupí do ostré fáze, kdy bude zveřejnění smlouvy podmínkou její platnosti.