Pozvánka do pitevny a ministr bez pornofilmů. Co zaznělo v Senátu o protikuřáckém zákonu

senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL): Návrh tohoto zákona je mi naprosto proti srsti. Dokážu si představit, že zanedlouho se může v něčí hlavě zrodit nápad nenalévat v restauracích alkohol, protože to škodí těm, co alkohol nepijí, neboť jim to nedělá dobře, když vidí, jak si někdo u vedlejšího stolu dává pivo. Také může být vysloven zákaz podávat v restauracích jídlo z důvodu toho, že český člověk je obézní.

senátor Luděk Jeništa (za TOP+STAN): Jeden můj kamarád říkal: Představ si, kdyby bylo veřejné koupaliště a tam chodili infekčně nakažení lidé s nějakými přenosnými nemocemi, nám se to nelíbilo a oni by nám říkali: Tak sem na to koupaliště nechoďte, když se vám to nelíbí, když se bojíte, že budete nakaženi.

senátor Jaroslav Kubera (ODS): Není bez zajímavosti, že to byla právě nacistická strana, která zavedla nejúspěšnější moderní zákaz kouření, když Hitler, bývalý kuřák, rozhodl, že kuřáci nepředstavují ideál jeho nadřazené rasy. Nacisté byli také první, kteří upozornili na souvislost mezi rakovinou a kouřením, ale byli tyto objevy čistou pravdou nebo pouze dalším nástrojem v dlouhé řadě nástrojů propagandy?

První zákaz kouření na americké půdě je přičítán puritánskému zákonu státu Massachusetts z roku 1632, a možná víte, že je to tentýž stát a totéž období, kde se věšení čarodějnic stalo oblíbenou kratochvílí.

Nyní bych se zmínil o tom, co uděláme my kuřáci v případě, že tato zrůdnost projde. Máme několik možností. Zaprvé, ta je nejjednodušší, už tady máme podklady, je založení náboženské společnosti. To je v ČR velmi jednoduché. Vidíte, že tady mám návrh na založení, na registraci náboženské společnosti. Stačí 300 podpisů, kterých seženeme možná 300 tisíc, a založíme si společnost, která se bude nazývat Nikotinisté.

Nikotinisté budou mít svého boha Nikotina, samozřejmě budou mít své stánky, tak jako všechny církve mají svůj stánek, kde se scházejí. Ten stánek bude, dříve nazývaný hospoda, dnes už ne, protože to bychom podléhali zákonu. Tam my se budeme scházet. Naším tělem páně bude ovar a naší krví páně bude pivo. To je jedna z možností, kterou můžeme využít.

Máme ovšem ještě další možnosti, můžeme se prohlásit za menšinu a obrátit se na EU, aby nás chránila stejně jako LGBT a podobné, a ona sama sebe opět obklíčí a obtížně bude moci vysvětlovat, proč jednu menšinu nechce ochraňovat. Výsledkem budou zateplené kuřárny ve všech podnicích, ve všech úřadech, ne takové to potupné chození ven a zatěžování našeho zdravotnictví chorobami ze zimy.

senátor Vladimír Plaček (ČSSD): Mé původní povolání je patolog. Já vám můžu samozřejmě zdokumentovat, že plíce nekuřáka a kuřáka patolog zcela jednoznačně rozpozná. K panu kolegovi Kuberovi směřuje má pozvánka na návštěvu. Na návštěvu do Opavy, kde jsem schopen samozřejmě zprostředkovat exkurzi, a to na dvě místa.

Samozřejmě, vy tušíte, že jedno to místo může být pitevna. Ale druhé místo je muzeum na oddělení patologie, které je opravdu významné tím, že na okresních patologiích žádná taková muzea nejsou. V Opavě to muzeum máme. Průvodcem by byla paní primářka, která se na to velice těší, mám to potvrzeno.

senátorka Miluše Horská (za KDU-ČSL): Přespávám zde v Praze v relativně klidné lokalitě. Lokalita je klidná zhruba do tří hodin v noci, kdy mezi třetí a šestou hodinou se tam objeví davy, a když říkám davy, tak myslím opravdu davy, mladých cizinců, kteří kouří, mluví, křičí, ale pijí, mají lahve s alkoholem. A kdyby z nich jen pili, oni je tam hází. Řekněme, že přestupek by bylo to nejslabší slovo, které by se toho týkalo.

Pane ministře, ne, že vás budu kritizovat za přísný zákon, já vám budu říkat: Pane ministře, já senátorka chci klidně v noci spát. My jsme velmi tolerantní k jakékoliv konzumaci všech, i těch nezakázaných drog, dámy a pánové, a oni si sem prostě jezdí „zapařit'', protože v jejich zemi, kde včera již znamenalo zítra a byla nám dávána jako vzor a trošku se k ní někdy zase blížíme, představte si, že tam se nesmí na veřejnosti pít ...

ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD): Problematika osoby zjevně podnapilé, jak ji mají hostinští poznat. Co tady řešíme, pardon, řešíte, jako naprostou novinku, to je věc, která platí už dvanáct let. Je zmíněna 379 z roku 2005 v zákoně zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Za těch jedenáct nebo dvanáct let nebyly zaznamenány problémy.

Dovolím si také jednu poznámku ze své praxe. Urgentní příjmy nemocnic. Přivezou vám tam lidi, někdy někoho takového ani nechci nazývat člověkem, který je velmi zjevně pod vlivem, demoluje tam zařízení, uráží a napadá personál, a toho člověka přivezli přímo z restaurace, z hospody. Tak mi řekněte jedinou věc, to opravdu ten hostinský neviděl, že je zjevně pod vlivem, když to každý na tom urgentním příjmu vidí?

Velmi jsem se snažil zapátrat v paměti, kdy jsem se naposled koukal na pornofilm a už jsem si na to ani nevzpomněl. Musím říct, že ta funkce člověka ničí. U dálkového prodeje alkoholu je to ale hrozně jednoduché. Dálkový prodej alkoholu znamená, že si ho objednáte u nějaké zásilkové služby, a když vám to zásilková služba přinese, je celkem bez problému ověřit váš věk podle občanského průkazu. Takže to je mnohem jednodušší než s těmi pornofilmy.

Omlouvám se za poněkud rustikální výraz. Česko je neskutečně, neskutečně tolerantní k chlastu. Opravdu ano. Tato situace je nepřijatelná. Celebrity se strašně rády nechají vyfotit, jak jsou zjevně pod vlivem. Tento zákon má tuto tendenci změnit. Musíme říct jednu věc. Normální je nekouřit a normální je nebýt opilý. Aspoň na veřejnosti.