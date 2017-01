Pravice u Ústavního soudu napadla kontrolu kotlů

Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková dnes ČTK potvrdila doručení návrhu prostřednictvím datové schránky. V pondělí soud přidělí návrhu spisovou značku a podle rozvrhu práce také stanoví soudce zpravodaje, který se bude případu věnovat. O výsledném nálezu pak bude diskutovat a hlasovat plénum, tedy všech 15 soudců.



Novela prošla Sněmovnou loni v září. Pravicová opozice už tehdy avizovala, že se kvůli nové úřední pravomoci, spojené i s možností ukládat pokuty, na Ústavní soud obrátí. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v září řekl, že věří tomu, že novela před soudem obstojí. Považuje ji za vyváženou.



Pravice u soudu namítá, že zákon porušuje ústavní právo na nedotknutelnost obydlí. "Nepodceňujeme ani ochranu zdraví, ani ochranu životního prostředí. Není ale možné zneužívat tyto úctyhodné motivy ke snižování ochrany lidských práv a svobod," uvedl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kontrola kotle v domácnosti je podle novely až krajním řešením. Prověrka by mohla přijít, pokud se důvodné podezření na porušení zákona objeví opakovaně. Úředníci budou muset majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu, a informovat ho, co v opačném případě může nastat.



Návrh na zrušení části zákona podle tiskové zprávy TOP 09 argumentuje tím, že domovní prohlídka je možná pouze na příkaz soudce a pro účely trestního řízení. Omezit zákonem tuto svobodu lze jen v případě, že se obydlí využívá i k podnikání. Novela ale připouští kontroly i v rodinných domech, tvrdí 41 poslanců podepsaných pod návrhem. "Stát chce vědět nejen, co mají lidé v kuchyni, ale přímo v kamnech. A vláda k tomu dala možnost," uvedl poslanec TOP 09 Martin Plíšek.



Nové znění zákona o ochraně ovzduší je účinné od začátku letošního roku. Z krajské ankety ČTK ze závěru loňského roku vyplynulo, že plošné kontroly radnice neplánují. Tam, kde je velké znečištění, například v Moravskoslezském kraji, chtěli úředníci do problémových míst vyrazit už v lednu, jinde spíše plánovali počkat na podněty od občanů.