Pražská ČSSD otočila, souhlasila s návratem Paroubka do strany | E15.cz

Krajský výkonný výbor pražské ČSSD dnes souhlasil s opětovným vstupem bývalého premiéra a někdejšího předsedy sociálních demokratů Jiřího Paroubka do strany. ČTK to řekl poslanec a náměstek primátorky hlavního města Petr Dolínek. Paroubek k přijetí do sociální demokracie potřebuje ještě souhlas organizací ČSSD v Praze 5 a Středočeském kraji. Pražská ČSSD se letos v červnu vyslovila proti Paroubkovu návratu do strany. Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla.