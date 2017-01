Před 100 lety zemřel slavný dobrodruh a showman Buffalo Bill. Ukázal se i na Moravě a ve Slezsku

Ve svém bohatém životě byl poštovním jezdcem, vojenským zvědem či kurýrem během války Severu proti Jihu. Také ale i lovcem a svou přezdívku, pod kterou se proslavil, získal kvůli rekordnímu počtu postřílených bizonů. Buffalo Billa, od jehož úmrtí uplyne 10. ledna 100 let, ale více než ostruhy na bojištích či dobrodružné kousky proslavila jeho Wild West Show, která vytvořila základ představy světa o Divokém západu. Se svou družinou kromě jiného absolvoval čtyři turné po Evropě a v roce 1906 se ukázal i na Moravě a ve Slezsku.

Vlastním jménem William Frederick Cody se narodil 26. února 1846 v Iowě. Jeho otec Isaac byl velkým kritikem otroctví, za což byl pronásledován, a když bylo Codymu 11 let, zemřel na následky zranění, které utrpěl kvůli svému tehdy nepopulárnímu názoru. Cody tak začal pracovat a v 15 letech se rozhodl pro dráhu zlatokopa. Potkal ale agenta slavného Pony Expressu a dal se k jezdcům této železniční společnosti. Válka Severu proti Jihu jej pak přivedla do armády Unie. Pro armádu pracoval jako zvěd nebo lovec a zúčastnil se i indiánských válek. Poté začal zaměstnání střídat, pracoval jako honák dobytka, lovec kožešin, řidič dostavníku či hotelový manažer.

V roce 1866, kdy se oženil (s manželkou Louisou měli čtyři děti), se nechal najmout jako lovec a zásobovatel masa pro kansaskou železnici a díky této práci získal svou přezdívku Buffalo Bill. Podle většiny zdrojů postřílel během roku a půl 4280 bizonů a stal se tak symbolem vybíjení těchto zvířat v Americe. Nikdy však podle historiků nezabíjel pro zábavu a neúčastnil se tak tehdy populárního střílení bizonů z vlaku. Jeho osudy se staly námětem slavných "buffalobillek", pokleslých knížek, které psal kontroverzní spisovatel Ned Buntline (vlastním jménem Edward Judson).

Štěstí a stálejší zaměstnání našel Buffalo Bill až v showbyznysu. Již v roce 1872 stanul poprvé na jevišti, kde ztvárnil sám sebe v roli prérijního skauta ve hře Zvědové prérie. Úspěch mu vnukl myšlenku, jak z Divokého západu udělat pravou americkou show. V roce 1883 pak uvedl své životní dílo. Wild West Show v podstatě vytvořila Americe základ představy o Divokém západu. Skuteční kovbojové v čele s Bufallo Billem s legendární bradkou a stetsonem na hlavě předváděli v aréně veškeré své dovednosti, herci rekonstruovali bojové scény.

Největší význam ale měla show pro indiány. Cody jim nabídl cestu z rezervací, a v době, kdy je "noví Američané" měli za "podlidi", dokázal částečně zpopularizovat jejich kulturu. Přitom v minulosti mnoho indiánů zabil. Slavná náčelník Sedící býk, který v jeho show vystupoval, se pak stal symbolem sebevědomého a nepokořeného indiána. Byl jedním z vůdců, kteří v roce 1876 dotáhli do vítězného konce legendární bitvu u Little Bighornu. A Cody taktéž hlásal na svou dobu neuvěřitelnou myšlenku, že Američané a generál George Custer si porážku u Little Big Hornu zasloužili.

Už v roce 1887 jej i s jeho ansámblem pozvala britská královna Viktorie do Evropy, po starém kontinentu pak putovala Wild West Show několikrát. Cody s ní dokonce zajel v roce 1906 i do Brna, Moravské Ostravy, Přerova, Těšína, Opavy a Jihlavy. Dobové plakáty lákaly nadšené diváky na show, na které se podílelo 500 koní a 800 lidí včetně stovky indiánů. V Brně se představení konalo v obrovském stanu s umělým osvětlením a 12.000 sedadly, v Moravské Ostravě se na podívanou přišlo podívat asi 10.000 lidí. Zajímavostí je, že v Hrušovanech nad Jevišovkou je nyní muzeum Buffalo Billa.

William Frederick Cody alias Buffalo Bill byl podle některých historiků jednou z nejzářivějších a prvních globálních celebrit přelomu 19. a 20. století. Američané mu v podstatě mohou děkovat za to, že jim vytvořil představu i národní mýtus o Divokém západě. Bufallo Bill zemřel 10. ledna 1917 v 70 letech v Denveru.