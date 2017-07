Přenosné raketomety a houfnice Dana. Armáda nakoupí zbraně za dvě miliardy | E15.cz

Ministerstvo obrany nakoupí nové přenosné protiletadlové raketomety RBS-70NG. V letech 2018 až 2020 je dodá švédská společnost Saab Dynamics AB. Za šestnáct odpalovacích zařízení obrana zaplatí podle předpokladů přes jednu miliardu korun. Vojáci také do roku 2020 zmodernizují třiatřicet samohybných houfnic Dana a nakoupí sedmnáct nových děl. V tomto případě zaplatí 1,3 miliardy.

Zakázka na raketomety podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) představuje jednu z podstatných součástí české protivzdušné obrany. "Je pro naše vojáky ze Strakonic. V současnosti používáme 16 těchto komponentů, dalších 16 chceme nakoupit," řekl novinářům ministr.

Předmětem zakázky je nákup 16 odpalovacích zařízení RBS-70NG a dalšího materiálu. Nahradit mají technicky zastaralou protiletadlovou techniku pozemní protivzdušné obrany, raketový komplet S-10M ruské výroby. "Tím bychom se definitivně zbavili zastaralé sovětské techniky," konstatoval Stropnický.

Česká armáda již ve výzbroji starší RBS-70 má, nová technika by měla tyto zbraně podle mluvčího ministerstva obrany Petra Medka doplnit. I starší protiletadlové komplety spolupracují se zavedeným automatizovaným systémem velení a řízení palby pozemní protivzdušné ochrany.

RBS-70 patří podle armádního webu do kategorie protiletadlových raketových kompletů krátkého dosahu, tedy s dosahem od pěti do deseti kilometrů. Vojáci s ním mohou zničit třeba vrtulníky či letadla, ale také střely s plochou dráhou letu či klouzavé pumy. Zařízení je určeno k ochraně pozemních jednotek i důležitých průmyslových a vojenských objektů. Může také zabezpečit ochranu vzdušného prostoru při krizových a protiteroristických opatřeních, píše armádní web.

Samohybná kanonová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 Dana byla vyvinuta již v 70. letech, jde proto o zastaralý bojový prostředek s krátkým dostřelem či zastaralým řídicím systémem palby. O nutnosti výměny či modernizace se mluví již několik let.

První zmodernizovanou houfnici by měla armáda dostat příští rok. Stroje by měly být zásadně upraveny, budou například dovybaveny navigačním systémem, dostanou nový motor, poloautomatizovaný systém řazení nebo novou kabinu s balistickou ochranou. Získají také radiostanice Harris, nový navigační systém nebo granátomet kouřových granátů.

Modernizace by měla trvat do roku 2020. Ve stejnou dobu by podle Stropnického už měla být dokončena i soutěž na dodávku nových houfnic.