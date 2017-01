Přetahovaná mezi Zemanem a vládou pokračuje, do Sněmovny se vrací lex Babiš

Zákonodárci se dnes sejdou poprvé v letošním roce a schůzi sněmovny začnou zostra. Jako první by mělo přijít na řadu přehlasování prezidentského veta, kterým se Miloš Zeman pokusil zastavit zákon o střetu zájmů. Hlava státu pokládá části předlohy za protiústavní, protože, jak zdůvodnila veto, zasahují do svobody a základních práv jednotlivce.

Norma nejvíce postihne vicepremiéra Andreje Babiše (ANO) vlastnícího média a ekonomický gigant Agrofert. Předseda hnutí ANO už ohlásil, že se hodlá skupiny Agrofert do konce ledna zbavit, neznamená to ale, že se dál nebude právní cestou bránit. Agrofert, pod který spadá zhruba 250 firem různých oborů, chce převést do svěřenského fondu.

Ten může kdykoliv zase zaniknout, a majetek by se tak vrátil do vlastnictví Babiše. „To bude velká událost. Já doufám, že se mě už potom nikdo nebude ptát na Agrofert, když už ho nebudu vlastnit,“ řekl Babiš v České televizi. Dodal také, že Hartenberg Holding, který jeho peníze investuje do zdravotnictví, chce prodat.

Pokud sněmovna přehlasuje prezidentské veto, nehodlá se s tím smířit ani Zeman. Dopředu oznámil, že se obrátí na Ústavní soud. Ostře sledovaným bodem jednání bude také takzvaný daňový balíček.

Jeho podstatou je sice zvýšení daňové slevy na druhé a další děti, poslanci však k této předloze chystají hned několik přílepků. Například týkajících se elektronické evidence tržeb. Lidovci přišli s návrhem, aby se vůbec netýkala řemeslníků a živnostníků, Babiš by rád z elektronické evidence vyjmul e-shopy a malé živnostníky, kteří se přihlásí k daňovému paušálu. Ostře se proti těmto návrhům ovšem staví sociální demokracie.

Třeba záměr KDU-ČSL kritizoval přímo šéf socialistů, premiér Bohuslav Sobotka: „Lidovci se chystají vlézt do postele s Gazdíkovými starosty a návrh má být nejspíš nějaká programová úlitba,“ prohlásil. Proti jakýmkoliv změnám EET se staví také rozpočtový výbor sněmovny.