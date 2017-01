Přídavky na děti se zvýší, shodla se koalice

Vyhráno ještě není, ale ruka páně je před volbami otevřená. Ministr financí a předseda ANO Andrej Babiš souhlasí s tím, že se mají zvýšit přídavky na děti. „Musíme to udělat tak, aby se peníze k dětem a k těm rodičům dostaly. Najdeme kompromis do dvou týdnů,“ oznámil ministr financí po včerejším jednání koaliční rady.

Podle premiéra, šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky, by navrhovaná úprava neměla pozitivní dopad jen na rodiny, ale i na zaměstnanost. Motivovala by rodiče k hledání zaměstnání.„Když si dnes nezaměstnaní rodiče najdou práci a zvýší si příjem, ztrácejí na přídavky nárok, protože překročili příjmový limit,“ uvedl Sobotka.

Koaliční rada je také nakloněna tomu, aby byl zrušen strop na daňový bonus. Dál povedou debatu o tom, zda by daňová sleva neměla platit i pro rodiny s jedním dítětem. Zvýšení přídavků na děti a rozšíření okruhu rodin, které na dávku dosáhnou, tvrdě prosazovali socialisté.

Podle návrhu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové by příspěvek podle věku dětí místo nynějších 500, 610 a 700 korun činil 1000, 1100 a 1200 korun. Dosáhnout na něj by měly i rodiny s průměrným příjmem, počet příjemců dávky by se tak nově rozšířil zhruba o 300 tisíc.

V současnosti přídavky na děti vyjdou stát na tři miliardy korun, nově by to bylo pět miliard. „Principiálně s návrhem souhlasíme. Problém zůstává, že návrh navýšení pětisetkorunové dávky se netýká osamělých matek nebo prarodičů, kteří se starají o děti. Budeme se snažit najít konsenzus,“ uvedl Babiš.

Přídavky na děti se vyplácejí rodinám s příjmem do 2,4násobku životního minima, podle nového návrhu by nárok měly i domácnosti, rodiny s příjmem do trojnásobku životního minima.