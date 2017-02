Přístup na britský trh, práva pro Čechy a vojenské spojenectví. Čeští politici se dohodli, co chtějí od brexitu

Ve společném prohlášení, jehož předjednané znění zástupci stran doladili na zhruba hodinové schůzce, se předsedové zavázali, že budou usilovat o co nejužší politické, ekonomické a bezpečnostní vztahy s Londýnem. Komunisté a Úsvit podepsali dokument s podmínkou, že ho ještě projednají stranické orgány.

"Hlavními prioritami pro jednání o podmínkách ukončení členství Spojeného království v Evropské unii jsou z pohledu ČR především zachování stávajícího přístupu na trh zboží a služeb, zajištění práv našich občanů a vyřešení rozpočtových záležitostí," píše se v textu.

Za zásadní považují předsedové stran i nastavení budoucích vztahů Česka a Británie ohledně vnitřní a vnější bezpečnosti. "Shodujeme se na nutnosti dalšího rozvoje našeho spojenectví v bezpečnostní a vojenské oblasti," uvedli v dokumentu.

Podle Sobotky je výsledek jednání vzácnou shodou české politické reprezentace. "Dnešek je vzácný okamžik shody. Takových tady v posledních deseti patnácti letech mnoho v Poslanecké sněmovně nebylo," uvedl premiér po jednání.

Podle vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) může tato shoda pomoci Česku prosadit jeho priority i do společné evropské pozice pro vyjednávání s Brity. "Pokud v Evropské radě řeknete, že to je průřezová dohoda všech politických sil ve Sněmovně, tak to samozřejmě svoji váhu má," řekl vicepremiér.

Předseda ODS Petr Fiala považuje dokument za dobrý základ pro vyjednávání premiéra o podmínkách odchodu Británie z unie. Česko podle Fialy může být silné, jen když bude doma jednotné. Podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska je stanovisko adresováno i českým europoslancům, současně zdůraznil, že pro ČR je Británie třetím největším exportním trhem po Německu a Slovensku a má nejakceschopnější evropskou armádu v NATO.

Předseda komunistů Vojtěch Filip svým kolegům na schůzce navrhl, aby Česko mělo zvláštního zmocněnce pro brexit. Ti to ale odmítli. Podle Filipa se na jednání mluvilo i o posílení české ambasády v Londýně. Očekává se, že úřad se dostane pod tlak vzhledem k tomu, že v Británie žije řada Čechů, jejichž životy brexit zřejmě ovlivní.

Jednání opozice a koalice o brexitu budou podle Sobotky pokračovat i v budoucnu zřejmě na úrovni místopředsedů stran. Otevřít by mohli i otázku reformy EU.

Jednání o vystoupení Británie z EU povedou členské země společně. Podle prohlášení se Česko chce aktivně podílet na formování společné pozice EU a docílit toho, aby nové vztahy mezi Londýnem a Bruselem zohledňovaly národní zájmy ČR. Proces vystoupení Británie z EU oficiálně začne nejspíš v březnu, až britská premiérka Theresa Mayová oznámí v Bruselu, že její země na základě výsledků loňského referenda odchází z unie.