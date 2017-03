Privatizace OKD byla politický a sociální debakl, rozhodli poslanci. Stát má chtít odškodné

Privatizace těžební firmy OKD byla nevýhodná ekonomicky i sociálně. Odhlasovala to Sněmovna na závěr debaty k tomuto bodu. Poslanci o něm debatovali už od loňského června. Zároveň odmítli vyslovit souhlas se zřízením vyšetřovací komise k privatizaci firmy, jak navrhoval klub Úsvitu. Vláda by také měla do konce května předložit Sněmovně informaci o situaci OKD.