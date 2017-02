Proč Havel nezavedl prezidentský systém? podivuje se Babiš

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš míní, že by se Česká republika měla při správě státu inspirovat v zahraničí. V ČR by chtěl německou parlamentní demokracii, většinový americký systém a přímou švýcarskou demokracii, řekl Deníku. Pozastavil se také nad tím, proč bývalý prezident Václav Havel nezavedl v Česku prezidentský systém. na sněmu hnutí ANO v sobotu zaútočil na ostatní politické strany, prý nevědí nic o problémech ostatních lidí a jen se snaží udržet moc a peníze.

"Mě baví většinový systém ve Spojených státech. Když nastoupil prezident Trump, hned šel do kanceláře a rozhodoval. Neměl koaliční jednání, komise, rady," uvedl Babiš. Ve Švýcarsku by se inspiroval funkčním systémem referend a v Německu efektivním jednacím řádem Spolkového sněmu.

Právě jednací řád Sněmovny by se podle Babiše měl změnit: "Nevidím důvod, proč by mě měli poslanci desetkrát zkoušet a grilovat kvůli Čapímu hnízdu, místo aby mě nechali pracovat," řekl. Změn by se dočkal i Senát. Pokud by k senátním volbám přišlo méně než 30 procent oprávněných voličů, pak by podle Babiše mělo místo senátora v takovém obvodu zaniknout. Snížil by také počet ministerstev a fondů.

Podobnou vizi rozvoje země měli prý mít už politici na začátku 90. let. "Mohli zavolat do Švýcarska, kde by jim stát založený na přímé demokracii udělali na klíč," řekl Deníku Babiš. Vzpomněl také na 14. století, kdy vládl Karel IV., který podle něj rozhodoval na počkání. "A kolik z toho postavil Karel IV.! Máme obrovské štěstí, že tu byl. Doufám, že i po mně něco zůstane. Po většině politiků ale jen kecy v kleci," dodal.

Babiš na sjezdu hnutí obvinil ostatní strany také z toho, že se spojují proti jeho ANO.

"Copak mohou politici, co sedí ve Sněmovně 20 let, něco vědět o obyčejných lidech?" řekl Babiš. Podle něj má většina politiků strach z toho, že by museli Parlament opustit a žít běžným životem.

Ostatní strany podle něj vzájemnou nevraživost jen předstírají. "Hrají si na levici a pravici, ale historicky mají stejný program - prachy a moc," řekl. Podle něj ostatní spojuje to, že se snaží uškodit ANO. "Okopávají nám kotníky, jen aby nás v očích voličů poškodili," řekl.

Babiš ale kriticky vystoupil i vůči některým politikům ANO, kteří podle něj dostatečně nepracují. Vyzval proto, aby se ve sněmovních volbách zařadili na poslední místa kandidátek a spolehli se na to, že voliči jejich činnost ocení a dají jim preferenční hlasy, které by je do Sněmovny vynesly. "Potřebujeme lídry a lídři se nebojí," řekl. Sám chce kandidovat z posledního místa středočeské kandidátky ANO.