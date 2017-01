Psali o mně ve Financial Times, chlubil se Babiš. Autora článku přitom osočoval z psaní nesmyslů

Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po schválení zákona o střetu zájmů nezapomněl zdůraznit to, co považuje za své úspěchy ve funkci ministra financí. Uvedl mimo jiné, že díky němu má slovo České republiky v Evropské komisi opět váhu a argumentoval i tím, že "je v Bruselu známý" a jeho osobě věnoval článek i prestižní list Financial Times. Jejich redaktorovi přitom Babiš vyčítal, že ho neoprávněně srovnává s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a dalšími kontroverzními politiky.