Putin mě pozval do Soči, libuje si Zeman | E15.cz

Ruský prezident Vladimir Putin pozval Miloše Zemana na návštěvu do Soči. Český prezident to ve středu řekl českým novinářům na tiskové konferenci v New Yorku, kde se zúčastnil všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN.

Zeman poznamenal, že pozvání přijal, protože to považuje svým způsobem za vyznamenání. Navštívit chce i další ruské regiony. Původně se mluvilo o tom, že zavítá do Moskvy, Jekatěrinburgu a Tatarstánu. Do Ruska by měl český prezident odletět 20. listopadu.

Pan prezident se v sídle OSN v New Yorku neplánovaně setkal s ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem. pic.twitter.com/aZhOD8ba2D — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. září 2017

Zeman řekl, že o návštěvě Ruska hovořil s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, s nímž se podle Pražského hradu neplánovaně setkal v pondělí v newyorském sídle OSN.

"Prezident Putin mě zatím pozval do Soči a já to rád přijímám, protože to je svým způsobem vyznamenání. Ale to nic nemění na tom, že bych chtěl navštívit některé regiony, kde jsem to již dlouhodobě slíbil," řekl Zeman.

S Lavrovem český prezident podle svých slov mluvil také o boji proti terorismu a o protiteroristické rezoluci, kterou Rusko dlouhodobě připravovalo.

Novinářům ve středu Zeman řekl, že ho šéf ruské diplomacie informoval, že proti rezoluci se postavily především Spojené státy, ale i Francie a Británie, zatímco Čína zůstala neutrální.

"Důvody protiargumentu jsou, že by tato rezoluce porušovala svobodu slova. Že by to v podstatě byla jakási cenzura internetu," řekl Zeman s tím, že rezoluce byla zaměřena na boj proti terorismu na internetu.

"Já jsem panu ministru Lavrovovi ve vší slušnosti říkal, že pochybuji o tom, že by světový terorismus bylo možné porazit na stránkách internetu. Moje představa je poněkud staromódní - kalašnikov, helikoptéra, dron a tak dále, ale rozhodně ne internet," dodal Zeman.