Registr smluv je v ohrožení, senátoři ho chtějí zrušit. Neuspějí, míní Farský | E15.cz

Tři desítky senátorů navrhly Ústavnímu soudu zrušení zákona o registru smluv. Zdůvodnili to tím, že uplatňování normy by mohlo způsobit veřejnému sektoru miliardové škody. Ústavní soud by proto podle nich měl ze zákona odstranit alespoň pasáže, které zavedly povinnost zveřejňovat smlouvy pro stát, kraje, obce nebo jimi vlastněné firmy. Autor registru smluv Jan Farský (STAN) nicméně považuje tuto iniciativu za neopodstatněnou a v její úspěch nevěří.

Zákon o registru smluv podle navrhovatele a někdejšího ministra pro mistní rozvoj Radka Martínka (ČSSD) "nebývalým způsobem ohrožuje veřejné vlastnictví, neúměrně zvyšuje byrokratickou zátěž, zavádí nerovnost ve veřejné soutěži a působí negativně na samu existenční podstatu firem s veřejným vlastníkem."

"Já jsem to odůvodnění ještě neviděl, musím si ho teprve přečíst. Myslím si, že je to nesmysl. Registr smluv se připravoval tak široce, s tolika oponenturami, že jde o úspěšnou dohodu. Samozřejmě návrh na jeho zrušení je v pravomoci senátorů, ale v jeho úspěch nevěřím," řekl však autor registru poslanec Jan Farský (STAN).

Podobně mluví i ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. "Právo na to mají, ale věcně to je nesmysl a Ústavní soud to podle mě odmítne. Registr smluv nikomu základní práva nebere, jde o veřejnou kontrolu," uvedl na Twitteru.

Návrh kromě senátorů ČSSD včetně předsedy horní komory Milana Štěcha podepsali členové klubu ODS včetně místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery. Pod návrhem jsou také podpisy předsedy lidoveckých senátorů Petra Šilara, členů klubů Starostů a Strany práv občanů nebo také senátora Ivo Valenty (za Soukromníky).

V důsledku aplikace zákona podle nich hrozí škody v řádech miliard a v některých případech i zánik institucí a organizací zřizovaných veřejným sektorem. "Riziko těchto škod odstranily pozdější úpravy zákona jen částečně, protože podstata problému nadále přetrvává," uvádí v tiskové zprávě.

Kritici zákona na jeho negativní dopady i chystaný ústavní podnět upozorňovali už při dubnovém a červencovém projednávání v Senátu. Martínek tehdy neúspěšně navrhoval, aby horní komora doporučila Sněmovně celou normu zrušit. Senát nakonec umožnil přijetí její novely, která zavedla částečnou výjimku ze zveřejňování smluv v jejich internetovém registru pro některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí. Novela ale podle navrhovatelů riziko škod pro veřejný sektor odstranila jen částečně.

Zákon o registru smluv se vztahuje na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Kvůli veřejné kontrole musí zveřejňovat smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Od letošního července platí, že nezveřejněná smlouva není platná. Podle kritiků je tím veřejný sektor znevýhodněn v porovnání se soukromými firmami.