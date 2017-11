Registr smluv v ohrožení, senátoři podali k soudu návrh na jeho zrušení. Neuspějí, míní Farský | E15.cz

Tři desítky senátorů navrhly Ústavnímu soudu zrušení zákona o registru smluv. Zdůvodnili to tím, že uplatňování normy by mohlo způsobit veřejnému sektoru miliardové škody. Ústavní soud by proto podle nich měl ze zákona odstranit alespoň pasáže, které zavedly povinnost zveřejňovat smlouvy pro stát, kraje, obce nebo jimi vlastněné firmy. Autor registru smluv Jan Farský (STAN) nicméně považuje tuto iniciativu za neopodstatněnou a v její úspěch nevěří.