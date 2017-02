Rozhoupe se Zeman k další kandidatuře? Proti ostatním má náskok

Miloš Zeman má cestu na Pražský hrad oproti dalším případným uchazečům o post hlavy státu umetenou. Zkřížit by mu ji mohlo snad jenom hnutí ANO s vlastním prezidentským kandidátem.

Představte si běh na dlouhou trať s hromadným startem. Zatímco ostatní uchazeči o prezidentský post – rozhodně ti, kteří už kandidaturu ohlásili, se budou tlačit na startovní čáře, Miloš Zeman už o kolo povede. Pokud se rozhodne do boje jít, bude mít minimálně dvě výhody.

Příliš si nemusí lámat hlavu se sběrem podpisů pod petiční archy. Této kampaně by se patrně, stejně jako při minulé volbě, ujala Strana práv občanů. Setkání s jejím vedením má prezident v plánu koncem tohoto týdne. Vyloučit se nedá ani to, že opět vznikne senátorská iniciativa, a v horní komoře parlamentu se najde deset podpisů, které by rovněž Zemanovi umožnily na Hrad kandidovat.

Výhodou číslo dvě jsou současná turné hlavy státu po krajích. I když prezident popírá, že mají cokoliv společného s vedením kampaně za jeho znovuzvolení. „Je to součást velice úspěšných prezidentských povinností, neboť prezident, který se uzavírá za hradby Hradu nebo za zdmi lánského zámku, je prezident, který je odtržený od normálních lidí a zůstává ve společenství nenormálních lidí, kteří se jmenují politici,“ tvrdí Zeman.

Jako předzvěst volební kampaně ovšem spanilé jízdy po krajích chápou i někteří prezidentovi spolupracovníci. Přesto stále platí, že definitivní verdikt k opětovné kandidatuře oznámí prezident 10. března. Na tom nic nemění ani jeho včerejší porada s hradními poradci.

Výhodu snazší kandidatury díky podpisům dvaceti poslanců nebo deseti senátorů mohou mít i případní nominanti politických stran. Partaje zatím váhají, a nejspíš čekají na Zemanovo slovo.

„Nepřejeme si, aby Miloš Zeman pokračoval na Hradě. Scházím se s různými osobnostmi, zvažujeme různé cesty. Zda postavíme vlastního kandidáta nebo podpoříme někoho z těch, kdo na post prezidenta kandidovat chtějí, se teprve rozhodneme,“ říká třeba šéf ODS Petr Fiala. Hnutí ANO bude o prezidentské volbě, tedy o tom, zda postaví vlastního kandidáta, diskutovat na únorovém sjezdu.