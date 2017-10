Sdílenou ekonomiku musí upravit nová legislativa, shodla se města s vládou | E15.cz

Fenoménem sdílené ekonomiky se ve čtvrtek na Úřadu vlády zabývali zástupci měst i jednotlivých ministerstev. Společně se shodli, že musí dojít ke změně legislativy, která by tento nový druh podnikání upravila. Pražská primátorka Adriana Krnáčová také znovu zdůraznila potřebu převedení legislativních pravomocí na nižší, tedy městskou, úroveň. Se současnou situací kolem alternativních taxislužeb a pronájmů bytů podle svých slov v současnosti nemůže nic dělat.

„My jako město jsme konzumenti legislativy, proto bychom měli být přizváni k debatě o jejím tvoření. Bez nás nemají ministerstva dostatečné informace o situaci na trhu,“ narážela primátorka Krnáčová na aplikaci Uber, vzájemné setkání však bylo podle ní plodné.

S Krnáčovou souhlasil také digitální koordinátor vlády Ondřej Malý, hlavním krokem by nyní mělo být především narovnání prostředí. Na odlišný přístup si totiž stěžují například pražští taxikáři. Těm vadí, že mnozí řidiči aplikace Uber jezdí bez potřebných licencí, výslednou částku za jízdné pak nevypočítávají z taxametru, ale pomocí aplikace.

Jedním z navrhovaných řešení by tak mohlo být zrušení povinnosti střešní svítilny a taxametru pro přepravce, vozy by pak označovala pouze plaketa nebo samolepka. Jízdné by bylo možné vypočítávat pomocí mobilního telefonu.

Stejnou problematikou se však v současnosti v rámci pracovní skupiny zabývá také ministerstvo dopravy, které se nad řešením setká v průběhu zítřka. Také na základě jejího doporučení budou pokračovat další jednání. Zástupci měst i ministerstev se však shodli, že doufají ve stejnou politickou vůli v řešení situace i po volbách.