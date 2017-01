Sebevědomé německé strojírenství. Nebojí se Trumpa ani brexitu

Sektor nečeká ani negativní dopad odchodu Británie z Evropské unie. V rozhovoru pro dnešní vydání listu Südwest Presse to řekl šéf strojírenského svazu VDMA Carl Martin Wecker.

"Neočekáváme, že strojírenství se dostane do zorného pole prezidenta Donalda Trumpa a že by se tomuto sektoru v dohledné době postavily v USA do cesty významnější obchodní bariéry. Jedním z důvodů našeho očekávání je to, že naše zboží nemá téměř žádnou americkou konkurenci," dodal šéf VDMA. Členy svazu jsou velké strojírenské firmy, jako Siemens, ale také tisíce středně velkých společností.

Spojené státy jsou pro německé strojírenství největším exportním trhem. Podle německého listu se USA na vývozu tohoto sektoru podílejí 11 procenty, což představuje tržby asi 18 miliard eur (486 miliard Kč) ročně.

Wecker nečeká ani žádný dramatický dopad "brexitu". "Průmyslová základna už v Británii není natolik silná, aby tam byla pro německé stroje významnější poptávka," řekl.

VDMA minulý měsíc předpověděla, že celkové tržby německých strojírenských firem se letos zvýší o zhruba dvě procenta na 224 miliard eur. Oživí sice vývoz do Ruska nebo Indie, nejistý je však vzhledem k nejasnému hospodářskému vývoji výhled exportu do Spojených států a Číny. Vývoz se na celkových tržbách sektoru podílí zhruba čtyřmi pětinami.