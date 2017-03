Šéf nového úřadu na kontrolu politických stran si posvítí i na Babiše

A Weis pro Blesk.cz nevylučuje, že politici obcházejí zákon už teď. Problematických může být například 52 milionů korun, které se šéf hnutí ANO Andrej Babiš rozhodl dát na charitu jako „odpustek“ za aféru s dluhopisy. Pokud to neudělá dost rychle, mělo by se to započítat už do limitu výdajů pro ANO, míní šéf úřadu.

Volební kampaň totiž začne až dnem, kdy volby vyhlásí prezident Miloš Zeman. To musí být nejpozději 90 dní před konáním voleb, tedy někdy ke konci července. Jenže v některých politických stranách už teď kampaň naostro chystají. Politici se netají tím, že je čeká už začátkem března focení na billboardy... A právě tyto náklady zatím strany nemusejí započítávat jako peníze na kampaň, i když je na ni použijí.

„Já to vnímám jako obcházení zákona,“ řekl v rozhovoru Vojtěch Weis, jehož úřad má právě volební kampaně stran ohlídat. Nevyloučil, že právě na tyto věci se úřad při svém startu zaměří.

„Protože obcházení zákona je něco, co by nemělo být tolerováno,“ dodal Weis pro Blesk.cz. Kontrolu mohou očekávat především ty strany, které mají reálnou šanci usednout ve Sněmovně.

Zatím ještě stále úřaduje v zapůjčené kanceláři na ministerstvu vnitra. Jeho tým už by měl mít brzy své stálé sídlo v Brně, politici ale dosud nebyli schopní Weisovi odsouhlasit ani všechny nejbližší spolupracovníky. Těch má být ve vedení úřadu pět.

Podívejte se na první část rozhovoru s Vojtěchem Weisem: