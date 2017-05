Senát chce zvýšit příplatky třídním učitelům, návrh by stál miliardy | E15.cz

Senát chce v rámci zavedení učitelského kariérního řádu zvýšit příplatky třídním učitelům. Měli by dostávat 3000 korun měsíčně, tedy dvojnásobek částky schválené Sněmovnou. Finančně by si měli polepšit pedagogové vykonávající některé specializované činnosti, které by ale měly být zredukovány. Změny budou muset posoudit poslanci.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) navrhované změny odmítla vzhledem k tomu, že navýšení příplatků není finančně zajištěno. "Návrhy by nebyly dostatečně rozpočtově kryty a způsobovaly by rozbroje v pedagogických sborech," uvedla ministryně, která se kvůli postoji Senátu rozhodla odložit svou demisi původně ohlášenou na dnešek.

Schválení novely beze změn se ministryni nepovedlo prosadit o dva hlasy, když pro bylo 34 přítomných senátorů. Pro zamítnutí novely hlasovalo 26 senátorů.

Sněmovní verze novely počítala s navýšením příplatků pro třídní učitele ve výši 1000 až 1500 korun měsíčně ze současných 400 korun. Zvýšení na 3000 korun měsíčně prosadil senátor KSČM Václav Homolka.

Předseda senátního školského výboru Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL) pak prosadil tisícikorunové zvýšení příplatku pro pedagogy, kteří plní roli výchovného poradce nebo se věnují počítačové či ekologické výchově nebo prevenci sociálně patologických jevů. Podle sněmovní verze měl tento příplatek činit 1000 až 2000 korun. Papoušek zároveň uspěl s požadavkem zrušit roli logopeda, mentora profesního rozvoje nebo kariérového poradce.

"Zvýšení třídnických příplatků a specializačních příplatků, tak to je samozřejmě takový hezký, možná už předvolební balíček. Problém je, že to navýšení znamená 3,5 miliardy korun," komentovala návrhy Valachová. Zdůraznila, že pro ni je důležitější navýšení učitelských tarifů o 15 procent, na což potřebuje 12,1 miliardy korun. "A to je pro mě absolutní cíl, absolutní priorita," dodala.

Kariérní řád učitelů počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Každý začínající učitel bude muset absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením ve škole, kde bude působit. Pomáhat by mu měl takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3000 korun měsíčně, nebo 1500 korun při sníženém úvazku.

Třítisícový příplatek budou mít ze zákona rovněž učitelé třetího stupně za to, že budou zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Celkem by si díky postupu do vyššího tarifního stupně měli podle Valachové polepšit o 5000 korun měsíčně. Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny v roce 2021.