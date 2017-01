Senátor ČSSD Žaloudík bude lékaři oceněn za statečnost. Hlasoval proti „svému“ ministrovi

Co pro vás znamená, že vám Lékařský odborový klub udělí Cenu za statečnost? Od jistého věku je to především překvapení být ve světě plném skvělých osobností a každodenních velkých událostí vůbec rozpoznán. Věřte ale, že bych raději nestatečně a nevyznamenán přihlížel tomu, jak léta různě chystaná a nyní všemi radostně přijímaná novela zákona od lékařů o lékařích a pro lékaře hladce prochází legislativním procesem do života. Takto je to jen statečnost skoku na gumě bungee-jumpingu. Okolí chvíli zaujmete a vylekáte, aby se chvilku nad upoutávkou zamyslelo. Leč moudrá Poslanecká sněmovna zajisté zamítnutí Senátem opět zvrátí zamítnutím onoho zamítnutí. Protože prý „lepší něco než nic“. Což nesdílím. A bude po statečnosti ještě před oceněním. Kolik statečnosti vyžadovalo vystoupit proti novele zákona o vzdělávání lékařů? Nenasadil jsem při tom život ani zdraví fyzické a vylepšil si zdraví mentální. Bylo to spíše ze strachu koukat se pak každé ráno při holení na individuum přikyvující, řekněme, nedokonalosti a občas předstupovat před mediky, budoucí konzumenty nedoladěného zákona. Nebyla to statečnost. Jen prefinální zoufalství v naději, že snad lze ještě domluvit, aby proces korekce novely dopadl nakonec korektně, vskutku zákonodárně, a nikoli zákonopolemicky či zákonofrustračně, a nevedl brzy k další aktivitě zákonoberné. Má-li být produkt zákonodárného úsilí vskutku darem, pak darovat se mají jen věci milé, hezké, žádoucí a příjemné. Darovat nechtěné se nemá. Jak jste vnímal, že tento zákon vyšel z dílny ministra stejné politické strany? Strana politická v tom roli nehraje. Je zapotřebí především skutečná dohoda více stran lékařských. Ostatně od neblahého zákona 95/2004 (o vzdělávání lékařů, pozn. red.) prošlo devět ministrů. Čtyři za ČSSD, tři za ODS, jeden za TOP 09 a jeden úřednický. A recentní přípravu novely měl dva roky za úkol náměstek za ANO. Současný pan ministr to pouze převzal a prezentoval po pár dnech ve funkci. Tedy jako v bibli, všichni trochu zasloužilí, trochu hříšníci, straníci i nestraníci, po stranách stranící i stojící stranou. Někdy je dobré desku s Desaterem přinést namísto té nepěkně potlučené i znovu, aby byla srozumitelná a respektována.