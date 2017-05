Senátoři brání zařazení tradiční čínské medicíny do běžného zdravotnictví | E15.cz

Dá se očekávat, že senát bude doporučení výboru následovat a návrh vrátí. Po zákonu o přeshraničním obchodování s léky a o vzdělávání lékařů je to už třetí důležitý zákon z dílny ministrů zdravotnictví z ČSSD Svatopluka Němečka nebo Miloslava Ludvíka, který v senátu narazil.

Prohra to ale může být spíše symbolická. V obou zmíněných případech sněmovna nakonec senát přehlasovala a prosadila svou verzi. Ani tentokrát se ministr Ludvík neobává zásadních komplikací, sněmovna podle něj stihne zákon schválit.

Jak poznamenala senátorka Alena Dernerová, návrh by nedělal zřejmě senátorům problém, kdyby neobsahoval zavedení nových zdravotnických povolání, specialisty tradiční čínské medicíny a terapeuta tradiční čínské medicíny. „Není to prodiskutované, zdůvodnění je nedostačující,“ uvedla Dernerová.

Dosud není jasné, jak by vypadalo vzdělávání zdravotníků, kteří budou praktikovat tradiční čínskou medicínu (TČM), ani jaké budou mít kompetence. „Hledat pravidla až poté, co přijmeme zákon, to je z principu špatně,“ uvedl místopředseda senátního výboru Jan Žaloudík (ČSSD).

TČM by se přijetím návrhu stala skutečnou zdravotní službou podle zákona a mohla by se otevřít i debata o jejich úhradě ze zdravotního pojištění. Tu zatím odmítají i ministerští.

I když je zařazení čínských léčitelů mezi zdravotníky formálně poslanecká iniciativa Rostislava Vyzuly (ANO), ministerstvo zdravotnictví za ním stojí. „Dříve nebo později tyto metody budeme muset regulovat,“ uvedl Ludvík.

Na senátním výboru návrh hájil především náměstek ministra Roman Prymula, který se dříve jako ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové zasadil o vznik kliniky čínské medicíny v areálu této nemocnice. Tuto stavbu za 270 milionů korun financuje čínská CEFC přes Nadační fond Tradiční čínské medicíny. Fungování kliniky by zařazení čínských léčitelů mezi zdravotníky pomohlo. Zatímco nyní dostávají čínští specialisté, kteří v Hradci působí, od ministra jen dočasné povolení, nově by mohli získat odbornou způsobilost natrvalo.

Proti zařazení specialistů na TČM mezi zdravotnická povolání protestují děkanové lékařských fakult, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně včetně akupunkturistické společnosti a České lékařská komora. Podle prezidenta lékařské komory Milana Kubka nejsou nikde v Evropě považováni léčitelé za zdravotnické pracovníky. „Pokud je tu zájem regulovat výkon léčitelství, lékařská komora je pro. Toto ale připomíná spíš marketingový trik, který se snaží jednu skupinu léčitelů dostat na jinou úroveň než ostatní a k tomu není žádný rozumný důvod,“ uvedl před senátory Kubek.

Podle Prymuly ale praktici TČM nejsou jako ostatní léčitelé. Náměstek také zmínil, že debata o legislativní úpravě působení specialistů na TČM u nás se vede tři roky a že se dříve uvažovalo i o zařazení specialistů TČM mezi lékaře.

V Asii i na některých západních univerzitách existují studijní programy, kde se učí zároveň vědecká medicína a TČM. Věda inspirovaná asijskými bylinkami zaznamenala úspěch, když čínská vědkyně Tchu Jou-Jou dostala Nobelovu cenu za to, že prokázala účinnost látky obsažené v jednom druhu pelyňku porti malárii.

Podstatou novely zákona o vzdělávání zdravotníků je zjednodušení studia sester. Nově budou moci pracovat samostatně i sestry s maturitou a pro absolventy středních zdravotnických škol má stačit pro získání vyšší kvalifikace jeden rok vyšší odborné školy.

