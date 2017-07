Senátoři Lidovců a Starostů pochybují o spolupráci | E15.cz

Nejednotné je ve svém dalším postoji k lidovcům hnutí STAN. Po „zpátečce“, kterou KDU-ČSL zařadila kvůli nepřesvědčivým průzkumům, neví senátoři „zhrzeného“ koaličního partnera, co s tím.



Zatímco předseda senátorského klubu Jan Horník se tváří, že se nic nestalo. Jeho stranický kolega Michael Canov má opačný názor. „Mě to přinejmenším mrzí, protože my jsme byli připraveni na společný projekt. Já tomu ještě trošku věřím dodneška, byť vidím kolem sebe, že názor KDU-ČSL je trošku jiný,“ řekl optimistický starosta Božího Daru Horník.

„Je to vlastně zrada, útok na slabšího partnera. Řekli vlastně, vy budete jenom náš apendix. Starostové se cítí zhrzeni,“ prohlásil ale Canov, který je pro změnu starostou severočeské Chrastavy. Na dotaz zda by podle něj mohla pokračovat spolupráce dále, pak dodal: „Pokud se to rozpadne, tak nemohla. Samozřejmě to neznamená, že by třeba nespolupracovali senátoři v Senátu, ale to se spolupracuje i se senátory dalších klubů.“



A to je ve zkratce aktuální nálada v táboře úspěšného hnutí na úrovni regionální politiky. Souboj hrdosti a vytyčeného cíle - dostat se poprvé jako plnohodnotný subjekt do Sněmovny. „Před Starosty je teď velmi těžké dilema. A sice - buď tu nabídku přijmout, a pak Starostové budou podle mého názoru zcela jistě zastoupeni v Parlamentu, nebo ji odmítnout a kandidovat samostatně. Pak ovšem mají šanci pouze v případě, že dojde k radikální až bych řekl šokové změně ve vedení,“ ví Canov, který chce výměnu celorepublikového lídra. Do čela se chce touto formou totiž vrátit liberecký hejtman Martin Půta.

To lidovci se snaží být za každou cenu vstřícní a komplikace v Senátu nepřipouštějí. „Záleží to teď na STANu, tedy na Starostech, ale já myslím, že by nemělo, v Senátu určitě ne. Máme tu dvojblok vytvořený už delší dobu, v regionech to také funguje,“ poznamenal předseda klubu lidovců Petr Šilar. „My jsme museli za tu záchrannou brzdu zatáhnout, STAN jsme na to samozřejmě upozorňovali už dříve,“ řekl pro Blesk.cz s tím, že Starostové neměli s takovým řešením tehdy problém. „STAN má trošku vnitřní problémy,“ potvrdil rozpolcenost senátní kolega.

„Zlobíte se?“ „Ne.“

Senátoři KDU-ČSL a STAN mají sídlo v Senátu dokonce na jednom patře, jejich setkání jsou tak nevyhnutelná. Jedno z prvních mezi oběma předsedy popsal Jan Horník. „Přišel za mnou předseda klubu KDU-ČSL s dotazem, jestli se na něj nezlobím. Já říkám, proč bych se měl zlobit. Vždyť budeme pokračovat úplně stejně, jako to bylo do té doby. Měli jsme společnou tiskovku bez toho, aby to naše předsednictva vůbec věděla,“ dokumentoval svůj postoj.

„Není to porušení dohod, nic jsme si neudělali,“ podotkl zmiňovaný předseda lidoveckých senátorů Petr Šilar.

Zvláštní spojení jedné koaliční a jedné opoziční strany nemělo dosud v Senátu mnoho problémů, i když by oficiálně lidovci měli hlasovat s ČSSD a STAN zase s opozicí, tedy například s ODS. „Může se zdát, že to je těžké, ale my máme naštěstí volné hlasování. Je pravda, že se mnohdy snažíme přesvědčit tu stranu vládní, aby trochu korigovala své názory, zejména ze Senátu, aby to šlo k jejím poslancům do Poslanecké sněmovny. Mám pocit, že se nám to docela dařilo,“ osvětlil spolupráci Horník.



„Volby jsou nějaký prostředek k tomu, abychom se dostali do Sněmovny. Není to porušení dohod, ani jsme si nic neudělali, není to schizofrenní, naopak. Schizofrenní by pro mě bylo, kdybychom měli vytvářet dojem, že tady máme vládní koalici. Třeba s klubem ANO jsme měli tak rozdílené názory, že jsme s nimi nikdy nehlasovali a oni s námi také ne. My hlasujeme se Starosty a ODS a vůbec se nedíváme na stranické triko,“ doplnil Šilar.

Rozpad koalice je podle Jiřího Čunka přeceňována. „Dává se tomu význam, který nemá. Ty podmínky jsou úplně stejné,“ řekl s tím, že nikdy zastánecem koalice nebyl. Být členem Starostů, tak by prý nad nabídkou jásal.



Čunek proti Bělobrádkovi? Prý ne

Neúspěchu předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka by mohl po rozpadu koalice, za kterou Bělobrádek stál a se kterou spojil i svou tvář, využít jeho sok z předsednické volby Jiří Čunek. Ten stojí dlouhodobě v čele Bělobrádkovy stranické opozice. Podle senátora ze Zlínska by ale měl Bělobrádek v čele strany zůstat.