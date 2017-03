Senátoři: Zákon o rozpočtové odpovědnosti existenčně ohrožuje obce

Šedesátka senátorů požaduje zrušení částí zákona, který má brzdit nadměrné zadlužování veřejných rozpočtů. Podle nich zasahuje do práva obcí a krajů, a dokonce by mohl stovky obcí existenčně ohrozit.

Tři čtvrtiny senátorů se kvůli zákonu o rozpočtové odpovědnosti rozhodly obrátit na Ústavní soud. Norma podle nich porušuje právo územních samosprávných celků zakotvené v ústavě. Jde o ustanovení, které říká, že pokud dluh územně samosprávného celku překročí 60 procent jeho průměrných příjmů za poslední čtyři roky, musí obec, město nebo kraj začít dluh snižovat.

To by podle senátorů mohlo města i obce dostat do situace, v níž nebudou moci zajistit například opravy vodovodů nebo škol. Senátorům také vadí, že do ústavního práva obcí má zasahovat běžný, nikoli ústavní zákon. Návrh ústavní stížnosti sepsal expert na ústavní právo Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Podle něj by měla být projednána přednostně, aby obce měly čas připravit se na případnou účinnost rozhodnutí Ústavního soudu. K dosavadní šedesátce senátorů podepsané pod stížností se hodlají připojit i další zákonodárci, podporuje ji Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí.

Senát zákon schválený sněmovnou loni zamítl, dolní komora parlamentu tu horní nakonec znovu přehlasovala. Obavy senátorů už dříve odmítl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Senátor Miloš Vystrčil (ODS) kritizuje fakt, že zákon nejen stanoví pravidla pro hospodaření územních samosprávných celků s cílem snížit jejich zadlužení, ale sankcionuje také ty, kdo pravidla poruší, snížením výnosu z přerozdělování daní. „To zakládá značnou nerovnost. Takové pravidlo dopadá zejména na ty nejmenší obce s malým rozpočtem. Pro ně každá větší investice prakticky znamená, že se musejí zadlužit,“ říká Vystrčil.

Zákon také obsahuje pasáž, která obcím v případě, kdy veřejný dluh přesáhne 55 procent HDP, nařizuje, že musejí mít vyrovnané nebo přebytkové rozpočty. „Stát, který neumí hospodařit a navyšuje svůj dluh, říká: pokud já stát špatně hospodařím, tak to odnesete vy, obce,“ soudí výkonný ředitel Svazu měst a obcí Dan Jiránek.