Skandální ukázka cenzury, kritizuje Žantovský Primu za vyřazení pořadu s Bradym

Podle zpravodajského serveru Seznam Zprávy to televize zdůvodnila tím, že tvůrci Show Jana Krause nedodali díl včas. Dramaturgyně pořadu ale pochybení odmítla. Podle ministra kultury Daniela Hermana měl Brady od prezidenta Miloše Zemana dostat státní vyznamenání, ze seznamu ho ale Hrad vyškrtl, protože se ministr proti vůli prezidenta setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Hrad souvislost odmítá.

O cenzuře mluví i další účastnice natáčení, dokumentaristka Helena Třeštíková. "Člověk je z toho překvapený, zklamaný a znechucený, protože je to opravdu cenzura. Řekla bych, že z toho trochu padá tíseň, protože co bude dál?" uvedla Třeštíková.

"Vnímám to jako neslýchanou událost v dějinách demokratické České republiky, jako naprosto skandální porušení práva na svobodný projev, který zaručuje Listina základních práv a svobod ústavy, jako něco, co se nemělo stát. Je to do očí bijící cenzura," řekl dnes Žantovský.

Na úvod natáčení vyzval Kraus přítomné, aby se vyjádřili k letošnímu svátku 28. října. Výzvu přijala asi třetina přítomných. "Přítomní se stručně vyjádřili k situaci, každý to řekl podle svého naturelu. Někdo ostřeji, někdo diplomatičtěji, ale ten tón byl stejný. Všichni měli potřebu se vyjádřit, že situace je docela vážná," dodala Třeštíková. Argument Primy o pozdním dodání pořadu k vysílání považuje za výmluvu.

Po vystoupení hostů následovalo natáčení pořadu s hosty Bradym, Hermanem, zpěvačkou Annou K a hercem Romanem Štabrňákem. Setkání se zúčastnili Michael Žantovský, Tomáš Klvaňa, Dan Bárta, Matěj Ruppert, Janek Ledecký, Anna K., David Ondříček, Marta Issová, Jiřina Šiklová, Magdalena Dietlová, Táňa Fischerová nebo předseda STAN Petr Gazdík.

"Televize Prima lže, když říká, že to dala na své stránky, nic tam není. Teď je řada na vysvětlení od producentů. V případě, že pořad nebyl dodán, je to známka určité cenzury, čehož se obávali ti, kteří tam vystupovali, známka plíživé nesvobody," řekl Gazdík.

"Včerejší událost ukazuje, že i údajně nezávislá televize je schopna vypnout program, který by mohl být nepříjemný pro signatáře takzvané ´čínské deklarace´," uvedla v tiskové zprávě poslankyně Miroslava Němcová (ODS) s odkazem na text nejvyšších ústavních činitelů České republiky, jímž po návštěvě dalajlamy ubezpečovali Čínu o své loajalitě.

"Myslím, že budeme nejen my, ale celá řada dalších podnikat všechny kroky, které nám poskytuje demokratický právní řád, abychom zastavili tento posun do doby dávno minulé nebo naopak do doby přítomné někam daleko na východ," uvedl Žantovský.

K neodvysílání pořadu se po udělení medaile Karla Kramáře vyjádřil i premiér Bohuslav Sobotka. "Já teď nechci komentoval, jak funguje soukromá televize. Podle mého názoru, a to říkám spíš jako občan, si myslím, že by televize Prima měla ten pořad co nejdřív odvysílat, aby zabránila jakýmkoliv spekulacím a teoriím," uvedl premiér.

Prima uvedla, že pořad odvysílá dnes večer. "Televize by ráda uvedla celý pořad tak, jak byl natočený. Podléhá však přísné zákonné regulaci televizního vysílání. Nelze vyloučit, že by úvodní část pořadu byla vyhodnocena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání jako porušení zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti," píše televize v tiskové zprávě.