Skončí lidovci a starostové pod čarou? Model jim předpovídá devět procent

Koalice KDU-ČSL a STAN by v únoru podle volebního modelu agentury Focus dostala zhruba devět procent hlasů. S ohledem na desetiprocentní limit pro dvoučlenné koalice by se tak do Sněmovny nedostala. Pokud by obě uskupení kandidovala samostatně, získala by v součtu o dva procentní body více. V případě oddělené kandidatury by však STAN zůstal před branami Sněmovny.

KDU-ČSL by v případě samostatné kandidatury získala 6,3 procenta hlasů, STAN 4,2 procenta. Společná kandidatura by pro ně znamenala zisk 8,5 procenta hlasů. Statistickou chybu agentura Focus neuvedla; u jiných agentur ale činí jeden až dva procentní body u menších stran, u větších stran kolem tří procentních bodů.

Také podle posledních březnových průzkumů dalších agentur by lidovci měli sněmovní křesla jistá na rozdíl od hnutí STAN, kterému CVVM a STEM přisuzují zisk jednoho až dvou procent hlasů. Předseda STAN Petr Gazdík nicméně v souvislosti s tím již dříve poukazoval na loňský úspěch svého hnutí v krajských volbách a na to, že voliči zatím neměli možnost se s plány koalice s lidovci seznámit. Někteří lidovečtí politici by však souhlas svého širšího vedení s koalicí, kterou KDU-ČSL navrhla, chtěli ještě přehodnotit.

To, zda by lidovci a Starostové kandidovali spolu či zvlášť, by podle modelu Focus mírně ovlivnilo také volební zisk dalších stran. Vítězem by nicméně tak jako podle průzkumů dalších agentur bylo ANO před ČSSD, KSČM a ODS. Do Sněmovny by se dostala ještě TOP 09.

ANO by v případě oddělené kandidatury lidovců a Starostů dostalo 26,2 procenta, ČSSD 19,8 procenta, komunisté 11,2 procenta, ODS 10,6 procenta a TOP 09 sedm procent.

V případě koalice KDU-ČSL a STAN by si ostatní strany až na TOP 09 polepšily. ANO by mělo 27 procent, ČSSD 20,7 procenta, KSČM 11,4 procenta a ODS 10,8 procenta. TOP 09 by získala 6,8 procenta. Těsně pod pětiprocentní hranicí by zůstalo hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou.