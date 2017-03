Šlechtová chce změnit služební zákon, záměrem je zjednodušit nábor úředníků

Podle ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) by změna služebního zákona měla zmírnit podmínky pro nabírání nových úředníků, protože v současnosti je obtížné obsadit volná místa. Ministryně to řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Podle Šlechtové bylo nutné přijmout služební zákon, protože bez něj Česku hrozilo, že by přišlo o přístup k dotacím z Evropské unie. "Nějaký služební zákon máme, za ty tři roky jsme si ho vyzkoušeli, zjistili jsme, co není funkční, co je funkční a budeme se snažit napravit, co není funkční," řekla. Podle ní se na ministerstvu pro místní rozvoj sešlo 160 podnětů na změnu zákona.

Podívejte se, co říkala Karla Šlechtová na směnu ANO:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Karla Šlechtová • VIDEO Jakub Veinlich, Lukáš Červený

Jeden z bodů zákona, který Šlechtová kritizuje, je nabírání nových úředníků. "Podmínky služebního zákona jsou velmi striktní na přijímání státních úředníků," řekla.

Na jejím ministerstvu se podle ní už čtyři měsíce nedaří přijmout náměstka pro veřejné zakázky, protože do výběrového řízení se kvůli požadovaným podmínkám nikdo nepřihlásil, přestože plat náměstka je vyšší než plat ministra. "V každém případě by se měly zmírnit podmínky přijímání do úřadů," řekla.

Služební zákon upravuje práva a povinnosti úředníků ve správních úřadech. Měl by zajistit odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy. Účinný je od ledna 2015.