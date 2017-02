Šlechtová: Rok 2016 byl v čerpání evropských fondů špatný

Loňský rok byl pro Českou republiku v čerpání evropských dotací špatný. Objem smluvně zajištěných peněz byl zhruba deset miliard korun. Letos by to mělo být přibližně pětkrát více. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně pro místní rozvoj (MMR) Karla Šlechtová. Celkově mělo Česko z evropských peněz na konci loňského roku smluvně zajištěno 86,6 miliardy korun, tedy 14,2 procenta z programového období 2014 - 2020.