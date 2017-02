Sněm ANO terčem kritiky. Gazdík ho přirovnal k Severní Koreji

Podle schválené změny stanov bude mít předseda hnutí ANO nově pravomoc vyškrtnout kandidáty, doplnit na kandidátku nové jména nebo změnit pořadí lidí na kandidátní listině pro volby na všech úrovních samosprávy. Dosud tuto pravomoc měl pouze výbor hnutí, ve kterém zasedají členové předsednictva a předsedové krajských organizací.

"Jestli teď bude ANO rozhodovat podle toho, kdo je předsedovi víc sympatický, nebo jestli na něj někdo něco donesl předsedovi, tak se z toho stane tak trochu Severní Korea," řekl místopředseda Sněmovny Gazdík. Změnu stanov ANO považuje za nebezpečnou, může se podle něj stát, že hnutí nebude svého předsedu kontrolovat. "Já bych si nepřál, abych takovou pravomoc měl," dodal.

Podle premiéra Sobotky ANO dnešní změnou stanov odbouralo vnitřní pojistku, kterou by měly demokratické strany mít. "Jestliže ANO zmocnilo Andreje Babiše a ten může zasahovat do úplně všech kandidátek, tak je přeci jasné, že hnutí ANO se posouvá ne směrem k větší demokratizaci, ale začíná tam příklon k naprosto autoritativním prvkům," konstatoval Sobotka. Doplnil, že si nedovede představit, že by měl pravomoc zasahovat do všech kandidátek. V tradiční demokratické straně by podle něj nic takové nemohlo být schváleno.

Sobotka i Gazdík také kritizovali Babišův návrh na snížení počtu poslanců a senátorů ze současných 281 na 101. Podle obou předsedů by se při nižším počtu zákonodárců omezila opozice a zákonodárce by bylo možné snadněji ovlivnit či zmanipulovat. "Bylo by to oslabení demokracie," poznamenal premiér. Gazdík návrh označil za populismus.

Podle Gazdíka ale Senát potřebuje určité změny a je shoda na tom, že by se lhůta pro projednání zákonů v Senátu měla prodloužit z 30 na 60 dní. Tato úprava by se podle Gazdíka měla stihnout ještě do konce volebního období, podle Sobotky ale nebude součástí vládní komplexní novely ústavy.