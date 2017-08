Sobotka chce kontrolu daňové správy, která poslala do insolvence Babišovu konkurenci | E15.cz

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu daňové správy v souvislosti s firmou FAU. Podle premiéra je třeba prověřit prověřit, zda postup byl v souladu se zákonem a že ministerstvo financí nezasahovalo do činnosti daňové správy v rozporu se zákony.

Bývalý ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš na nahrávce zveřejněné v neděli na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.

"Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony," říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví.

Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, která patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babišovi patřil. Hospodářské noviny tento týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

Sobotka v pondělí Pilnému pošle dopis, ve kterém ho požádá o kontrolu. Očekává všechny potřebné informace do 30 dnů.