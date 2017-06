Sobotka chce o zvýšení minimální mzdy rozhodnout do poloviny srpna | E15.cz

Premiér Bohuslav Sobotka chce, aby kabinet do začátku vládních prázdnin rozhodl o dalším růstu minimální mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhne růst o 1200 na 12.200 korun. Sobotka to dnes uvedl v Otázkách Václava Moravce České televize. Vládní prázdniny letos připadají na první polovinu srpna.

Na zvýšení minimální mzdy pro příští rok se v květnu nedohodla tripartita. Minimální mzda činí 11 tisíc korun. Odboráři požadují přidání o 1500 korun. Podle zaměstnavatelů by to mělo být o 800 korun. Shoda nebyla ani uvnitř vládní koalice.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek dnes ve stejném diskusním pořadu uvedl, že strana půjde do voleb s tím, že minimální mzda má být maximálně na 40 procentech průměrné mzdy. "Myslím si, že navyšovat minimální mzdu o 1500 korun je mimo realitu. V tento moment je 1200 korun hodně," řekl Bartošek. Podle něj by se koalice měla bavit o nárůstu 800 až 1000 korun.

Sobotka dnes uvedl, že podporuje návrh ministryně Michaely Marksové (ČSSD). "Budeme se snažit přesvědčit koaliční partnery, aby ten návrh podpořili. Když se to nepovede, tak to bude nějaká jiná částka, ale mým cílem je, aby to bylo dvanáct set korun," řekl Sobotka. Dodal, že by tím bylo splněno vládní programové prohlášení a překonány by byly i sliby sociální demokracie, které počítaly na konci volebního období s minimální mzdou alespoň 12 tisíc korun.

Minimální mzdu dostává asi 132 tisíce lidí, tedy 3,6 procenta zaměstnanců. Zaměstnavatele by zvýšení o dvanáct set korun příští rok stálo o 3,4 miliardy víc. Do sociálního pojištění by z toho mohlo přitéct 800 milionů a do zdravotního 340 milionů, uvedlo ministerstvo práce.