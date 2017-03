Sobotka chce po volbách jako vítěz vládnout s ANO. Jinak jde do opozice

Do dalšího spojenectví s hnutím ANO půjde jen tehdy, pokud vyhraje volby. V opačném případě ji asi čekají opoziční lavice. Sobotka tuto možnost zmínil poprvé. Na sjezdu socialistů získal přesvědčivý mandát od více než dvou třetin ze sedmi set delegátů. Ti mu odklepli i tým nejbližších spolupracovníků, jaký si přál.

Hlavním cílem stmelené partaje je vítězství ve volbách, tedy porážka uskupení Andreje Babiše. „Čeká nás těžký zápas. Tohle nebudou volby, jaké jsme dosud zažili. Budou o charakteru naší země,“ burcoval staronový lídr ČSSD. Když po půlhodině skončil, sklidil aplaus od poloviny sálu vestoje. Sobotka zatáčí ostře doleva. Cílí na zaměstnance s nižšími příjmy, seniory a rodiny s dětmi. Zmínil i živnostníky a malé podnikatele. Slibuje nižší daně a pravidelnou valorizaci penzí alespoň o 50 procent růstu mezd. „Dostal jsem mandát pro razantní a jednoznačně levicovou politiku. Chceme, aby přes čtyři miliony tvrdě pracujících lidí ušetřily na daních 500 až 1200 korun měsíčně,“ řekl.

Volební program představí Lidový dům v červnu. Asi upraví kritizované zvýšení daně z příjmu pro skupiny s výdělky nad 40, respektive 50 tisíc měsíčně. A návrh na zavedení zvláštní daně pro banky se možná rozroste o další nadnárodní korporace. Sobotka je opět napadl za vyvádění stovek miliard korun ročně do zahraničí. „Říkají nám dividendová republika. Základním cílem hospodářské politiky musí být to, aby lidé měli vyšší platy,“ uvedl.

Šéf sociální demokracie nastínil i povolební varianty. Odmítl koalici s ODS a TOP 09 i svazek více stran, který by stál na odporu proti ANO. S babišovci je ochoten znovu usednout do Strakovy akademie pod podmínkou, že ČSSD bude mít určující vliv na vládní agendu. „Chci, aby to byla sociální demokracie, kdo bude sestavovat vládu. Nepůjdeme do vlády za každou cenu, nebudeme fíkový list,“ prohlásil.

Kromě volby předsedy zvolil sjezd i druhého muže partaje a místopředsedy. Navzdory některým prognózám obhájil post Sobotkova zástupce Milan Chovanec. I když měl jeho protikandidát Jeroným Tejc slušné šance, oslabily ho kuloárové dohody. Delegáty zklamal i jeho projev. Mezi pěticí řadových místopředsedů se nově objevili volební manažer ČSSD Jan Birke a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. Obměněné vedení strany vyloučilo vládní spolupráci se subjekty, které jsou proti NATO a EU. Návrh na zrušení bohumínského usnesení zakazujícího spojenectví s KSČM na sjezdu nezazněl.