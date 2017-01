Sobotka chce použít rozpočtový přebytek na důchody. Nezodpovědné, říká Niedermayer

Bývalý viceguvernér ČNB a europoslanec Luděk Niedermayer plán odmítá. "Stejně tak jako deficity rozpočtu nejsou použity třeba na snížení penzí či platů, je zcela špatné použít přebytek na ad hoc jednorázové výdaje. Své finanční plány pro tento rok vláda vtělila do státního rozpočtu a toho by se měla držet. Ad hoc politické zásahy do penzijního systému jak změnami jeho parametrů, které nejsou testovány na jejich vliv na dlouhodobé fungování systému, tak jednorázovými 'platbami' považuji jako jednu z nejvíce nebezpečných a neodpovědných politik, které bohužel některé české politické strany dělají. Myslím, že v rozporu s dnešní praxí by systém státních penzí měl být 'odpolitizován' tak, aby zajistil spravedlivé a udržitelné penze pro dnešní i budoucí penzisty," uvádí Niedermayer. Komentář Lukáše Kovandy: Co nezvládlo 800 miliard, zvládl Babiš s EET



Premiér Bohuslav Sobotka na dnešní tiskové konferenci představil vládní priority ČSSD pro poslední rok své vlády. Vedení sociální demokracie oznámilo i plány na využití rozpočtového přebytku. Ušetřené peníze by měly být přesunuty na důchodový účet jako rezerva pro budoucí valorizaci penzí. Návrh zákona vláda hodlá Sněmovně předložit v dubnu.

„Debata potvrdila, že návrh ČSSD jde správným směrem, k vytvoření rezervy na budoucí valorizaci penzí, na důchodový účet. V 90. letech peníze ze sociálního pojištění vláda využívala na jiné účely. Rádi bychom využili této situace, abychom tento dluh napravili," řekl na tiskové konferenci Sobotka