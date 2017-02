Sobotka dál tlačí na Babiše kvůli nákupu dluhopisů. Nebylo to podezřelé? ptá se

"Nejedná se o podezřelé jednání s cílem obejít placení daně?" uvedl Sobotka. Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy své tehdejší společnosti Agrofert za 1,482 miliardy korun. Premiéra obvinil, že dělá kampaň a problematiku dluhopisů mohl řešit už dřív.

Sobotka v dopisu odkazuje na rozhovor bývalé náměstkyně ministerstva financí Simony Hornochové, která Hospodářským novinám řekla, že emise korunových dluhopisů byly běžným způsobem, jak se vyhnout zdanění dividend. "Pokud vím, Finanční správa neudělala naprosto nic," uvedla. Premiér v dopisu píše, že by ho překvapilo, pokud by se problémem Finanční správa nezabývala.

Od Babiše proto Sobotka žádá sdělení, k čemu Finanční správa při prověřování případně dospěla a jaká navrhuje opatření. "Došlo už v některých případech k doměření daně, případně kdy k tomu dojde?" ptá se v dopise. Požádal ministra rovněž o stanovisko k situaci, kdy právnická osoba vydá korunové dluhopisy a koupí je jen její majitel. "Nejde o situaci, která si žádá prověření ze strany Finanční správy? Nejde o situaci, která si žádá prověření v zájmu státního rozpočtu a občanů ČR?" píše.

Babiš v Ostravě řekl, že dopis předal náměstkyni Aleně Schillerové, protože do činnosti nezávislé Finanční správy nezasahuje. "My se k tomu vyjádříme jako ministerstvo. Já jsem teď byl tři dny na cestách, tak to kolegové zpracovávají a určitě panu premiérovi odpovím," uvedl Babiš.

Za obcházení placení daně situaci v Agrofertu Babiš nepovažuje. "Ne. Určitě ne. To byl zákon a není to podezřelé. A v podstatě byl na to poradce, je na to odhad a bylo to podle zákona, bylo to v pořádku," řekl.

Finanční správa se ve středu k problematice dluhopisů vyjádřila obecně s tím, že "pokud v souvislosti s dluhopisy pracovníci Finanční správy zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s daňovými předpisy, potom se v souladu se základním cílem správy daně, tedy správně stanovit a vybrat daň, tímto porušením zcela jednoznačně zaobírají."

Babiš míní, že Sobotka si před březnovým volebním sjezdem ČSSD dělá kampaň. "Každý den nějakým způsobem do mě kopne, ale tak to je jeho problém," řekl. Sobotka podle něj mohl v minulosti navrhnout omezení korunových dluhopisů. "Pan premiér nehlasoval za zrušení možnosti neplatit daně," uvedl.

Babiš odmítá, že nákupem dluhopisů porušil zákon, Sobotka mu nedávno vulgárně vyčetl, že ale předpisy obešel, a obral tím stát na daních. Ministr financí minulý týden řekl, že navrhne, aby byly zdaňovány výnosy z korunových dluhopisů vydaných v době, kdy dani nepodléhaly. Změna by měla platit od příštího roku.

Korunové dluhopisy, ze kterých se neplatila kvůli znění zákona daň, vydávaly i jiné společnosti. "Moje firma vydala dluhopisy, aby zajistila financování, a strůjcem toho byl pan (předseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav) Kalousek," řekl Babiš v neděli České televizi. Jeho daňové výhody z dluhopisů budou do konce letošního roku činit 52 milionů korun. Babiš řekl, že je pošle na dobročinné účely.