Sobotka doufá v příchod čtvrtého operátora, chce tak tlačit na snížení cen

Premiér Bohuslav Sobotka chce ve Sněmovně zrychleně prosadit novelu zákona o elektronických komunikacích, kterou by měl příští týden předložit vládě ministr průmyslu Jan Mládek. Po dnešní schůzce s Mládkem a šéfy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řekl, že návrh by měl rozšířit pravomoci ČTÚ, který by nově směl místo současných 20 milionů udělit sankci až do výše 50 milionů korun.

V souvislosti s přechodem na standard pozemního televizního vysílání DVB-T2 je podle Sobotky na místě uvažovat o příchodu čtvrtého mobilního operátora.

Výsledkem dnešní schůzky byla dohoda, že Mládek do novely, která se soustředí na zkrácení přechodu k jinému operátorovi na 10 dní a přechod na nový standard DVB-T2, vloží i pravomoc ČTÚ udělovat sankce za nedodržování podmínek přidělení frekvence. „To je nový delikt, který úřad nemohl dosud posuzovat,“ řekl Sobotka.



Současně by se měla zvýšit maximální výše udělené pokuty ze 20 milionů korun. „Zvýšili bychom ji na 50 milionů s tím, že ji lze uložit opakovaně, celkově by se tak mohla zvýšit až na 100 milionů korun,“ řekl. ÚOHS by podle premiéra mohl řešit situaci s mobilními daty na základě analýzy, kterou nejpozději do května zpracuje ČTÚ. „Podstatný bude výsledek této analýzy,“ dodal premiér.



Předseda ČTÚ Jaromír Novák by si uměl představit lepší výsledek. „Ale lepší něco, než nic. Náš původní návrh byla možnost stanovit pokutu procentem z obratu,“ dodal.



Sobotka řekl, že situaci řeší kvůli tomu, že Česko patří v Evropě mezi třetinu zemí, kde mají mobilní data nejdražší. „Vláda nemá přímé nástroje, kromě změny legislativy, jak by mohla do nepříznivé situace zasáhnout,“ uvedl. Další tlak na snížení cen by podle něj mohlo přinést to, kdyby stát v souvislosti s přechodem na DVB-T2 nabídl k odprodeji uvolněnou frekvenci 700 MHz a umožnil tak příchod čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora.

Sobotka chystá kvůli mobilním datům schůzky se šéfy všech mobilních operátorů, dnes odpoledne bude jednat s ředitelem O2. Podle Nováka mají tyto schůzky smyl. „Operátoři si musí uvědomit, že poskytování elektronických komunikací je ve veřejném zájmu a že to je i politické téma,“ řekl.



Mládek v pondělí podotkl, že na fungování trhu operátorů jeho resort přímý vliv nemá. ČTÚ a ÚOHS podle něj nebyly schopny zabránit tomu, že operátoři poskytují nejlevnější balíčky firmám a podnikatelům. „Byla jim doručena zpráva, že mají konat,“ řekl po dnešní schůzce novinářům Mládek.

Opoziční ODS Mládka kritizuje, že hraje o zisky operátorů. „To hlavní, co mohlo přispět k rozvoji rychlého internetu v ČR, je 14 miliard z evropských fondů, které mělo ministerstvo vypsat na podporu výstavby optických sítí. Bohužel v tom ministr Mládek a jeho úřad naprosto selhali,“ uvedl v tiskové zprávě Martin Kuba z ODS. Podobně Mládka v pondělí kritizoval i ministr financí Andrej Babiš, podle kterého ministr už tři roky věrně pomáhá a slouží svým „kámošům“ u operátorů.