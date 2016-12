Sobotka: Ministři nemají podnikat, veto přehlasujeme

Prezidentovo veto "lex Babiš" je projevem spojenectví Miloše Zemana a ministra financí a předsedy ANO Andreje Babiše, soudí poslanec TOP 09 Martin Plíšek, jenž do novely o střetu zájmů prosadil pasáže o omezení dotací, zakázek a investičních pobídek. "Zcela se projevilo spojenectví Miloše Zemana a Andreje Babiše, který jej nedávno navštívil a žádal vetování zákona o střetu zájmů," napsal na facebooku Plíšek. Poslanec na rozdíl od prezidenta soudí, že novela naplňuje ústavu. "Vyjmenovává činnosti, které odporují výkonu funkce člena vlády a které mohou být v rozporu s veřejným zájmem, který by měl člen vlády hájit," zdůraznil Plíšek. Sněmovna by o novele o střetu zájmů opětovně rozhodovat v lednu. Plíšek očekává, že dolní komora prezidentovo veto přehlasuje.