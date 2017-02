Sobotka nehodlá o bohumínském usnesení debatovat, spolupráci s komunisty se přesto nebrání

O zrušení bohumínského usnesení by na březnovém sjezdu v Brně chtěla jednat skupina sociálních demokratů z Plzeňska. Sobotka o tom ale neuvažuje. Spolupráci s komunisty nicméně nezavrhuje, odkazuje při tom na posun hnutí ANO doprava politického spektra. "Není nic špatného na tom, pokud levicové strany uvažují o tom, že by společně mohly spolupracovat. Koneckonců ČSSD dlouhodobě spolupracovala s KSČM ve vedení celé řady krajů," uvedl. Doplnil, že taková spolupráce bude vždy ovlivněna programovými podmínkami. "ČSSD podporuje členství v EU a NATO a budeme chtít, aby příští vláda z těchto parametrů jednoznačně vycházela," konstatoval.

Komunisté navrhují referendum o odchodu Česka z NATO. Předseda KSČM Vojtěch Filip už dříve změnu komunistické politiky odmítl.

Podle poslankyně Marie Benešové (ČSSD) se podobné úvahy otevírají před sjezdy ČSSD pravidelně. "Nikdy to však nezaznělo z úst předsedy, který byl vždy k spolupráci s KSČM zdrženlivý. Nyní náhle není. Tato jeho taktika napovídá, že půjde nepochybně o důležitý sjezd," myslí si.

Přežité je bohumínské usnesení podle poslance Jaroslava Foldyny. "V současnosti při obhajobě základních sociálních práv, při prosazování politiky vyšší mzdy a valorizace důchodů v ČR je spolupráce s levicí nezbytná. Je tedy třeba konstatovat, že toto usnesení je přežité," uvedl. Když se bude o zrušení usnesení hlasovat, bude pro.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek si myslí, že by se měl sjezd bohumínským usnesením zabývat, nebo naopak rozhodnout, že se jím zabývat nebude.

"Sjezd by měl především diskutovat nový dlouhodobý program strany a také se zabývat přípravou na parlamentní volby. To je pro nás důležité," myslí si ministr pro lidská práva Jan Chvojka. Usnesení podle něj patří do kontextu 90. let. Připomenul, že dvaadvacet let staré usnesení zakazuje mimo jiné spolupráci s tehdejšími sládkovci a Stranou demokratické levice. O případných a vhodných koalicích podle něj bude čas diskutovat po volbách. Nyní se mají sociální demokraté soustředit na úspěch ve volbách.

Podobný názor má i Chvojkův předchůdce v ministerském křesle Jiří Dienstbier. "O povolební spolupráci by vedle volebního výsledku měly rozhodovat aktuální politické postoje jednotlivých stran," napsal ČTK.