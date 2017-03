Sobotka propásne část summitu EU, bude obhajovat předsednictví v ČSSD. Zastoupí ho Fico

"Všech jednání, kde se budou přijímat nějaké závěry a bude se rozhodovat, se účastnit budu. V pátek je potom neformální část, kde už se žádné závěry přijímat nebudou," řekl Sobotka ČTK na semináři Sociálně demokratických žen. "Na to páteční jednání jsem požádal pana premiéra Fica, aby mne zastoupil," dodal premiér. Sobotka bude na části summitu chybět poprvé, dosud se účastnil všech.

Předseda vlády dá v pátek, kdy se dle jeho slov bude v Bruselu mluvit hlavně o aktuální situaci kolem vystoupení Británie z EU, přednost volebnímu sněmu. Sobotka na něm bude obhajovat post šéfa strany. "Těžko mohu kandidovat na předsedu strany a nebýt na místě," podotkl.

Jednání Evropské rady se často prodlužují, obzvlášť když se premiéři a prezidenti unijních států věnují tématům, na kterých není shoda. Podle Sobotky by ani případné zdržení nemělo zabránit, aby v pátek do Brna dorazil včas. "Předpokládám, že to nehrozí. Pokud by se to prodlužovalo, tak to bude ze čtvrtka na pátek v noci, tudíž nemám problém se jednání Evropské rady účastnit," uvedl premiér.

Březnový summit EU se bude věnovat vývoji v otázce migrace, obranné spolupráci a podpoře růstu hospodářských politik a konkurenceschopnosti. "Ve čtvrtek by se mělo také rozhodovat o tom, jestli Donald Tusk zůstane předsedou Evropské rady," doplnil Sobotka.