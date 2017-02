Sobotka se vulgárně opřel do Babiše. Naznačil, že okradl stát

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) se podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) chová pokrytecky, když inkasuje peníze z dluhopisů Agrofertu, aniž je zdanil, a zároveň se tváří, že bojuje s daňovými úniky. Svým nákupem korunových dluhopisů Babiš "důkladně ojebal český stát", napsal Sobotka na svém účtu na facebooku. Pravicová opozice chce kvůli údajným nesrovnalostem v Babišových příjmech svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Babiš napsal, že Sobotka zřejmě začal s novým stylem komunikace. Odmítá, že by udělal cokoliv nezákonného.

"Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář Andrej Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví," uvedl Sobotka na facebooku. Na twitteru vyloučil, že by jeho účet na facebooku někdo napadl a vulgarismus zveřejnil místo něj.

Babiš napsal, že se zřejmě jedná o nový styl Sobotkovy komunikace. "Já ho takhle nikdy mluvit neslyšel. Každopádně jsem neudělal nic nezákonného a nikoho jsem nepodvedl. Je to lež, kterou odmítám. Když mě chce pan premiér kritizovat, tak by si možná měl nejdříve zamést před vlastním prahem," uvedl.

Sobotka označil to, že Babiš inkasuje peníze z Agrofertu bez zdanění a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky, za šaškárnu. Babiš svým nákupem dluhopisů Agrofertu využil mezeru v zákoně, protože dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Základ daně se zaokrouhloval na celé koruny dolů, vlivem zaokrouhlení tak byla u fyzických osob efektivní daň nulová. Díky dluhopisům si podle serveru Echo24 přijde Babiš na 90 milionů korun ročně.

Ministr financí tvrdí, že Sobotka zneužil poslanecké náhrady k bytu za sedm milionů korun. Premiér ve čtvrtek sdělil, že jeho příjmy jsou transparentní. Pobíral plat poslance nebo člena vlády. "Nepodnikal jsem. Nebyl jsem v žádných správních či dozorčích radách. Pokud jsem pobíral plat advokátního koncipienta, je řádně uveden v prohlášení, které jsem odevzdal podle zákona o střetu zájmů," uvedl.

Babiš odmítá, že by postupem obcházel zákon a uvádí, že předpis má na svědomí někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). "Lidem, jako je Kalousek, se zodpovídat nebudu... Nebudete říkat, že tady dělám daňové podvody," prohlásil ve čtvrtek ve Sněmovně Babiš.

Kalousek na facebooku trvá na tom, že Babišův postup byl daňovým podvodem. "Rád bych jasně řekl, že je diametrální rozdíl mezi pojmy 'postup podle práva' a 'zneužívání práva'. Podvodníci tyto pojmy často zaměňují. Ministr Babiš to dělá přímo učebnicově," napsal.