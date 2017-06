Sobotka v Japonsku obdivoval rychlovlaky, zemi chce s Českem spojit přímou leteckou linkou | E15.cz

Střední Evropa o mnoho let zaostává za Japonskem a některými dalšími asijskými zeměmi v cestování po železnici. Prohlásil to premiér Bohuslav Sobotka, který se třetí den své návštěvy Japonska přesunul známým japonským rychlovlakem šinkansenem z Tokia do Kjóta. Třistasedmdesátikilometrovou cestu zvládl šinksansen za dvě hodiny a 19 minut. Podle českého premiéra jsou tyto vlaky silnou motivací pro to, aby se zrychlila příprava projektu rychlé železnice v Česku a aby Evropu více propojili rychlovlaky. Sobotka však také lobboval za přímé letecké spojení mezi Českem a Japonskem.