Sobotka získal 67 procent hlasů, v projevu se tvrdě pustil do Babiše

Účastníci 39. sjezdu ČSSD potvrdili podle očekávání ve funkci dosavadního předsedu Bohuslava Sobotku, získal 67 procent hlasů. Podpořilo ho 460 delegátů, 201 bylo proti. Na rokování do Brna dorazilo přes sedm stovek zástupců místních a regionálních buněk.

„Je to pro mě silný a důležitý okamžik, byl jsem zvolen počtvrté do vedení strany. Zatím se to stalo jen Miloši Zemanovi. Považuji to za jasnou vůli sociální demokracie,“ řekl po vyhlášení výsledků Sobotka.

Zhruba hodinu předtím tvrdě kritizoval hnutí ANO Andreje Babiše. „ANO plánuje koalici s ODS, námluvy vidíme v přímém přenosu,“ prohlásil. Jako lídr ČSSD chce zabránit tomu, aby vznikla pravicová vláda.

Odráží to Sobotkovu snahu přesvědčit voliče, že v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny půjde o klasický střet mezi levicí a pravicí. „Hrozí vytvoření pravicové vlády, ne že ne, je to reálná hrozba. Všichni víme, jak na to do roku 2013 všichni doplatili,“ řekl.

Rozhodnutí o spojení s ANO a lidovci však i po třech letech hodnotí jako správné, protože socialisté prosadili většinu svého programu.

Další nebezpečí vidí staronový lídr ČSSD v možném nástupu autokracie. „Andrej Babiš není sociálně citlivý miliardář, je to člověk, který nemá rád demokracii. Chce získat absolutní moc a použije k tomu všechny prostředky,“ poznamenal za potlesku delegátů Sobotka.

Dodal, že Evropa už podobné autoritářské režimy zažila. „Skončilo to korupcí, úpadkem. Tuto zemi nemůže ovládat jeden jediný člověk. Chci tomu zabránit,“ zdůraznil.



Sobotka delegátům připomněl, že umí naslouchat. „Jezdím mezi vás, posílila se práva členské základny. V určité chvíli ale musí diskuse skončit a musí se rozhodovat. Nejsem zvyklý se vzdávat a ustupovat. Volby chci vyhrát. Nebudu diskutovat o tom, co budeme dělat, když skončíme druzí,“ odmítl si připustit špatný volební výsledek.

Jedním dechem však dodal, že ČSSD nepůjde do vlády za každou cenu. „Nesmíme být fíkový list,“ poznamenal.

Závěrem Sobotka slíbil, že bude prosazovat, aby sociální demokracie byla hlavní stranou levice a levého středu. A pustil se do spolustraníků, kteří kritizují vyšší zdanění především městské střední třídy. Podle něj má 4,6 milionů „normálně pracujících lidí" plat, který nedosahuje 50ti tisíc hrubého měsíčně. Návrh na progresivní zdanění, které špičky partaje nedávno představily, má zajistit vyšší příjmy až o 1200 korun měsíčně čtyřem milionům zaměstnanců.

„Musíme táhnout za jeden provaz. Je to slabá stránka sociální demokracie. Ale je daň za to, že jsme demokraté. Teď jdeme do bitvy, musí být jasný velitel a tým. Sjezdem musí skončit vnitřní diskuse, lidé nevolí rozhádané strany,“ uzavřel Sobotka s tím, že jako statutárního místopředsedu si přeje Milana Chovance. Kdo by měl obsadit místa řadových místopředsedů, neřekl.

Bohuslav Sobotka 23. října 1971 - narozen v Telnici u Brna

prosinec 1989 - vstoupil do ČSSD

1990 - spoluzakládající člen Mladých sociálních demokratů

1995 - dokončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, získal titul Mgr.

1. června 1996 - poprvé zvolen do Poslanecké sněmovny; poslancem je s přestávkou od srpna do října 2013 dodnes

1998 až 2010 - člen zastupitelstva ve Slavkově u Brna

červenec 2000 až prosinec 2001 - předseda sněmovní komise pro důchodovou reformu

květen 2001 až 20. červen 2002 - předseda poslaneckého klubu ČSSD

2001 až 2002 - předseda jihomoravské krajské organizace ČSSD

červenec 2002 až září 2006 - ministr financí

19. dubna 2003 - oženil se; manželka Olga (rozená Pekárková); narodili se jim synové David (2003) a Martin (2009)

říjen 2003 až srpen 2004 - místopředseda vlády pro ekonomiku

březen 2005 až březen 2011 - statutární místopředseda ČSSD (druhý muž ve straně; znovuzvolen 2007 a 2009)

duben 2005 až září 2006 - první místopředseda vlády

září 2005 až květen 2006 - po odstoupení předsedy ČSSD Stanislava Grosse řídil stranu

září 2006 až červen 2010 - předseda rozpočtového výboru Sněmovny

leden 2009 až prosinec 2011 - předseda poslaneckého klubu ČSSD

červen 2010 až březen 2011 - po rezignaci předsedy ČSSD Jiřího Paroubka převzal řízení strany

březen 2011 - zvolen předsedou ČSSD

březen 2013 - znovu zvolen předsedou ČSSD

17. ledna 2014 - jmenován předsedou vlády

29. ledna 2014 - prezident Miloš Zeman jmenoval na Sobotkův návrh novou vládu ČR

13. března 2015 - zvolen potřetí předsedou ČSSD

10. března 2017 - počtvrté zvolen předsedou ČSSD