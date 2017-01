Sobotkovi mají s kampaní pomoci Obamovi lidé

Poprvé od éry Jiřího Paroubka zřejmě opět pomohou sociální demokracii s kampaní před volbami do Poslanecké sněmovny zahraniční poradci. ČSSD nyní ladí detaily dohody s americkou agenturou STG, která pomáhala americkému prezidentovi Baracku Obamovi. Minulý rok radila i Hillary Clintonové, která těsně podlehla Donaldu Trumpovi. Podle zdrojů E15 blízkých vedení sociální demokracie je spolupráce prakticky jistá, jedná se už jen o jejím rozsahu.

„Můžeme najisto říci, že obě strany mají velký zájem o spolupráci. V následujících týdnech si řekneme, jak konkrétně by měla vypadat,“ řekla partnerka STG Julianna Smoot, která byla finanční ředitelkou prvního Obamova vítězného tažení.

Viceprezident firmy pro veřejné kampaně Dan Kannine upřesnil, že k prvnímu kontaktu s ČSSD došlo před Vánocemi po amerických prezidentských volbách. „Požádali nás o to, abychom se s nimi podělili o zkušenosti z kampaní pro pana Obamu a paní Clintonovou. Doufáme, že můžeme pomoci,“ dodal.

Poprvé od parlamentních voleb v roce 2006, kdy stranu vedl Jiří Paroubek, se tak ČSSD opět obrátila na renomované poradce. Tehdy ji pomáhala Penn, Schoen & Berland, jejíž klíčový člověk Alexander Branu agenturu opustil a nyní radí Babišovi.

Zástupci STG přiznávají, že na volebních kláních se ve střední a východní Evropy zatím nepodíleli. „Spolupracujeme ale s řadou konzultačních společností ve Spojených státech, které mají zkušenosti z Rumunska nebo Maďarska,“ dodal Kannine.

Američtí poradci nechtějí upřesňovat, na co se v kampani budou soustředit. „Prvním úkolem bude rozeznat rozdíly mezi Českem a USA a vytvořit efektivní program,“ shodují se. Trump a Babiš podle nich sdílí podobný temperament, nedostatek zkušeností a disciplíny. U obou existují obavy kvůli jejich střetu zájmů.

„Trump bude řídit vládu, která ovlivní finanční výsledky jeho společností. Je to velmi podobná situace,“ dodávají s tím, že část amerických voličů se při posledních prezidentských volbách cítila opomenutá kvůli vývoji ekonomiky a trendům v globalizaci. To platí i o Česku, kde zdaleka ne všichni pociťují na svých příjmech to, že roste ekonomika.

„Soustředíme se na klíčové sdělení, aby lidé měli něco z toho, že se ekonomice daří. Nechceme, aby to u nás dopadlo jako za minulé Tuskovy vlády v Polsku. I když se jí ekonomicky také velmi dařilo, v peněženkách Poláků se to neprojevilo a výsledkem bylo to, že zvolili alternativu,“ uvedl v rozhovoru pro E15 šéf Poslanecké sněmovny za ČSSD Jan Hamáček.

ČSSD už před týdnem vybrala také volebního manažera, populárního starostu Náchoda a poslance Jana Birkeho, který má zkušenosti z byznysu. Sázka na Birkeho překvapila, protože se očekávalo, že funkcí bude pověřen státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Birke je na rozdíl od městského liberála Prouzy zastáncem tradiční sociálnědemokratické politiky. A především své kmenové voliče chce sociální demokracie přesvědčit, že hnutí ANO je všechno možné, jen ne levicová strana. Birke věří, že náskok, který Babišově formaci slibují průzkumy veřejného mínění, stáhne.

Julianna Smootová Spoluzakladatelka konzultační společnosti STG se proslavila jako nejúspěšnější výběrčí příspěvků v historii amerických prezidentských voleb. Jako finanční ředitelka kampaně Baracka Obamy dokázala před volbami roku 2012 vybrat více než miliardu dolarů. Zároveň se podílela na výběru mnoha Obamových spolupracovníků, včetně amerického velvyslance v České republice Andrewa Schapira.

Dan Kannine V roce 2008 pomohl Obamovi k vítězství jako šéf jeho kampaně v klíčovém státě Wisconsin. O čtyři roky později pak byl zodpovědný za devět států na severovýchodě Spojených států. Jako poradce zároveň pomohl k vítězství Obamy ve státě Virginia, kde demokratický kandidát zvítězil poprvé od roku 1964.