Sociální výbor schválil novelu zákoníku práce, home office se změkčovat nebude

Pro předlohu s úpravami zvedlo ruku osm z 15 přítomných členů výboru z vládní ČSSD a opozičních KSČM a Úsvitu. Proti hlasovali zástupci vládních ANO a KDU-ČSL a opozičních TOP 09 a ODS.

Nad výsledkem se pozastavil předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák, podle kterého by měl výbor posuzovat zejména pozměňovací návrhy a norma jako celek by pak měla mít širší podporu. "Výsledek je vodítkem pro ostatní poslance," zdůraznil Sklenák. Radka Maxová z ANO v reakci uvedla, že výbor podpořil úpravy, s nimiž nesouhlasí. "Nevím, proč bych měla hlasovat jako ovečka," řekla. Pokud by bylo přítomno všech 21 členů výboru, hlasování mohlo podle Maxové dopadnout jinak.

Komunisté hlasovali pro návrh, ačkoli je podle místopředsedy výboru Miroslava Opálky (KSČM) vládní novela nyní nadbytečná. ČTK řekl, že výbor podpořil jen některé spíše technické pozměňovací návrhy. Zásadnější úprava, jež by vyrovnala platy ve zdravotnictví, bude podle Opálky věcí druhého čtení na plénu, do něhož předloha nyní zamířila.

Několik dodatků k vládnímu znění prosadil ve výboru jeho předseda Jaroslav Zavadil (za ČSSD). Například zaměstnavatelé by nesměli přenášet na zaměstnance odpovědnost za zboží nabízené volně k prodeji, zejména v obchodech. Příplatky za noční práci a práci v sobotu a v neděli by činily nejméně deset procent průměrného platu a zaměstnavatel by je nemohl sjednat nižší, jak to nyní zákon umožňuje. Další Zavadilovy návrhy, které výbor podpořil, se týkají ochrany při odměňování, programů prevence pracovních úrazů a odškodnění nejbližších pozůstalých v případě úmrtí zaměstnance.

Maxová prosadila snížení penále za pozdní úhradu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání z deseti procent z dlužné částky za každý započatý měsíc na pět setin denně. Ze zákona by navíc vypadlo, že úrazové pojištění nabízejí jen Česká pojišťovna a Kooperativa. Výbor rovněž podpořil Opálkovu úpravu výpočtu průměrného hrubého měsíčního výdělku.

Vládní novela by měla mimo jiné zrušit jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci, zavést nová pravidla počítání délky dovolené na základě týdenní pracovní doby a zaručit dobu odpočinku při pracích mimo pracovní poměr. Má taky více chránit matky po návratu z rodičovské dovolené.

Novela rovněž zakotvuje vrcholové řídící pracovníky jako zvláštní kategorii vedoucích zaměstnanců, při hromadném propouštění ukládá zaměstnavatelům zpracovat sociální plán a obsahuje úpravy způsobu rozvržení pracovní doby, posuzování práce přesčas a vzniku překážek v práci.

V případě práce z domova kritici poukazují například na povinnost zaměstnavatele zajistit její bezpečnost nebo hradit zaměstnanci náklady, a to případně i paušálem. Ministerstvo práce a sociálních věcí s výhradami nesouhlasí. Tvrdí, že navrhovaná úprava jen zpřesňuje pravidla pro home office a v jistém ohledu více chrání zaměstnavatele.