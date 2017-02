Spojení KDU-ČSL a STAN je na spadnutí. Lidovci chtějí hnutí na své kandidátky

"Určitě jsem pro spolupráci se STAN a vznik 'třetí síly', preferujeme účast dalších subjektů na naší kandidátce v důstojné a rovnoprávné pozici, která je technicky i právně jednodušší než založení nového subjektu," napsal Bělobrádek ČTK. Uvedl, že v sobotu budou lidovci o spojenectví jednat. "Zda dojde k rozhodnutí, není jisté," dodal. Jednání nejvyššího stranického orgánu KDU-ČSL mezi sjezdy bude zřejmě v Brně.

Hnutí Starostové a nezávislí v úterý schválilo, že chce do sněmovních voleb v říjnu kandidovat spolu s KDU-ČSL, SNK-ED a regionálními stranami. Uskupení integrované v jedné volební straně by podle předsedy STAN Petra Gazdíka mělo být schopné konkurovat nejsilnějším hráčům. Doufá, že myšlenku podpoří i lidovci.

Celostátní výbor v úterý pověřil vedení STAN, aby vyjednalo detaily vytvoření volebního subjektu. SNK-ED a regionální strany, s nimiž STAN spolupracoval v loňských krajských volbách, už s projektem vyslovily souhlas.

V případě vzniku nového subjektu nebo nasazení zástupců STAN na kandidátky lidovců by stranám pro vstup do sněmovny stačilo pět procent hlasů, v případě volební koalice by se klauzule sčítaly. Řešení je podle odborníků v souladu s ústavou, uvedl v úterý Gazdík k integrační straně. V jejím vedení podle něj musí být členové nové strany, nikoliv členové stávajících stran.

STAN s KDU-ČSL začaly o spolupráci jednat v prosinci. Bělobrádek minulý týden v dopise straníkům napsal, že kandidátky by se sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Gazdík je pro to, aby se o tvorbě kandidátek jednalo případ od případu.

Bělobrádek v dopise také uvedl, že lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. Lidovci podle něj budou žádat, aby kandidáti za STAN nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami KDU-ČSL.