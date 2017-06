Sportu dochází peníze. Bojkot nových dotací porušilo jen pár sportovních svazů | E15.cz

Prezident Miloš Zeman by se měl podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) co nejdříve sejít s kandidátem na ministra školství Stanislavem Štechem a neprodlužovat dobu, po kterou ministerstvo vede Kateřina Valachová (ČSSD). Premiér uvedl, že je třeba, aby nastoupil ministr, který bude mít jasný mandát, aby mohl jednat o rozpočtu, požadavcích vysokých škol na navýšení financí a řešit problémy týkající se rozdělení dotací ve sportu. Chování prezidenta označil za neodůvodněné a nesprávné. Mluvčí prezident Jiří Ovčáček sdělil, že odvolání Valachové bude prezident řešit po návratu z návštěvy Jihočeského kraje. „Předpokládám v následujícím týdnu po ukončení této cesty do regionu,“ uvedl. Zeman navštíví Jihočeský kraj od 12. do 14. června. „Já především nerozumím postupu pana prezidenta, už má velmi dlouho na Hradě návrh na jmenování nového ministra, už velmi dlouho má na Hradě demisi paní ministryně Valachové, paní ministryně Valachová tu demisi potvrdila i při jejich osobním setkání. To znamená, že pan prezident nepotřebuje žádné nové informace k tomu, aby konal,“ uvedl Sobotka. K průtahům není podle Sobotky žádný objektivní důvod a ani žádný důvod z pohledu ústavy. Navíc jsou tady věcné argumenty, proč by už měl být jmenován nový ministr školství, míní předseda vlády. „A to, co mě zaráží, je, že pan prezident se už ani nenamáhá, aby nějaké argumenty uváděl. Tohle není správné chování,“ dodal. Valachová se rozhodla opustit vládu kvůli kauze dotací pro sport, kterou řeší policie. Původně chtěla odejít k 31. květnu. Podle hlavy státu by si měla svůj krok rozmyslet. Zeman jí dal čas do 10. června, kdy se vrací z cesty do Vietnamu a Kazachstánu. Ministryně několikrát uvedla, že svou demisi nestáhla a platí. V dotační kauze figuruje bývalá náměstkyně Valachové Simona Kratochvílová. Je podezřelá z toho, že se domlouvala se šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací. ČTK