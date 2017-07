Standardní procedura, řekl Sobotka o unijní výzvě požadující dodržování kvót | E15.cz

Komise do Prahy, Varšavy a Budapešti zaslala takzvaná "odůvodněná stanoviska" a dala zemím měsíc na reakci. Do druhé fáze se tak dostalo řízení, které může - pokud komise odpovědi nedostane nebo vyjádření nebude považovat za uspokojivá - skončit žalobou u unijního soudu. Ten by mohl rozhodnout o jednorázové pokutě či opakovaném penále do chvíle, než země své povinnosti začne plnit.

Sobotka uvedl, že Česko opakovaně upozorňuje na nefunkčnost systému kvót. "Do června letošního roku mají relokace pouze patnáctiprocentní úspěšnost a s jejich naplňováním má problém většina členských států," řekl. Selhávání realizace kvót podle Sobotky podtrhuje i fakt, že přerozdělení migranti často odcházejí do vyspělejších států za vidinou lepšího života.

Česká republika prosazuje řešení, která pomohou k trvalému řešení nelegální migrace, dodal Sobotka. "Vždy jsme trvali na nutnosti posílit ochranu vnější hranice tak, aby EU byla schopna bránit nelegální migraci na své území," uvedl. Připomněl také to, že Česko pomáhá nejvíce zasaženým členským státům EU a třetím zemím technicky, finančně či personálně.

Dvouletý program, který byl proti vůli Česka, Maďarska a několika dalších zemí schválen v září 2015, předpokládal převzetí celkem 120 tisíc osob ze dvou jihoevropských zemí přetížených migrační krizí, tedy Itálie a Řecka. Slovensko a Maďarsko rozhodnutí napadly u unijního soudu, jehož generální advokát soudcům doporučil žalobu zamítnout.

Česká vláda začátkem června rozhodla, že na základě kvót už žádné migranty z Itálie a Řecka nepřijme. Systém označila za dysfunkční a krok zdůvodnila také zhoršením bezpečnostní situace v Evropě. Ministerstvo vnitra už rovnou začalo pracovat i na obhajobě pro současné řízení vyvolané Evropskou komisí.