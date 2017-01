Starostové půjdou do voleb s Lidovci. Budeme integrační stranou, prohlašuje Gazdík

Starostové a nezávislí (STAN) chtějí jít do podzimních voleb do Sněmovny spolu s vládní KDU-ČSL a stejně jako do loňských krajských voleb i se SNK-ED a regionálními stranami.

Návrh dnes schválil celostátní výbor hnutí. Uskupení integrované v jedné volební straně by podle předsedy STAN Petra Gazdíka mělo být schopné konkurovat nejsilnějším hráčům. Doufá, že myšlenku podpoří i lidovci.

Gazdík uvedl, že postup dnes schválil celostátní výbor strany v tajné volbě 83 procenty hlasů. "Doufám, že podobně, jak se k tomu postavil náš celostátní výbor, to v nejbližší době zváží i celostátní konference KDU-ČSL," řekl Gazdík na tiskové konferenci ve Sněmovně. O podrobnostech chce hnutí jednat až poté, co bude shoda na spolupráci.

Celostátní výbor dnes pověřil vedení STAN, aby vyjednalo detaily vytvoření volebního subjektu, uvedl Gazdík. SNK-ED a regionální strany, s nimiž STAN spolupracoval v loňských krajských volbách, už s projektem vyslovily souhlas. Starostové jsou připraveni na volby dát 17 až 20 milionů korun, dodal Gazdík.

Název uskupení či detaily případné spolupráce nechtěl Gazdík zatím upřesnit. "My to nazýváme integrační strana, byl by to nový politický subjekt, který by na své kandidátky přizval další strany," řekl. Řešení je podle odborníků v souladu s ústavou, dodal. Ve vedení integrační strany podle něj musí být členové nové strany, nikoliv členové stávajících stran.

STAN s KDU-ČSL začaly o spolupráci jednat v prosinci. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek minulý týden v dopisu straníkům napsal, že kandidátky by se sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Gazdík dnes řekl, že o tvorbě kandidátek by se jednalo případ o případu.