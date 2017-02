Starostové vytvoří koalici s lidovci. Uskupení prý může nabídnout silnou a demokratickou alternativu

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) přijalo nabídku lidovců a bude s nimi jednat o vytvoření koalice pro podzimní sněmovní volby. Na dnešním jednání celostátního výboru STAN to schválilo 81 procent delegátů, oznámil novinářům předseda STAN Petr Gazdík. První jednání o programu dvojkoalice, která bude pro zisk poslaneckých mandátů potřebovat podporu nejméně deseti procent voličů, by se měla uskutečnit do konce února. Vedení lidovců rozhodnutí Starostů ocenilo, podle nich může nová koalice nabídnout voličům silnou a demokratickou alternativu.